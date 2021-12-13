遭指購置橋式起重機恐釀國安漏洞 陽明發4點澄清

對於有媒體報導陽明 (2609-TW) 購置橋式起重機恐造成國安漏洞一文，陽明今 (13) 日發布 4 個澄清強調，此內文均屬媒體錯誤比附援引，已損及公司採購案件公開公正辦理原則，深表遺憾。

陽明澄清，第一，重大採購案均以公開透明對外招標為原則，邀標廠商若符合採購規範，自得正式取得參標權利，此為內部採購與處分程序所規範，以杜絕不法情事確保公司利益。

第二，貨櫃碼頭核心業務是服務客戶完成貨櫃裝卸作業需求，處理資訊僅包含船名、航次、貨櫃尺寸、重量、港口等訊息，以方便碼頭進行相關貨櫃裝卸堆儲安排，資訊內容無涉國家機密，尤其在 70 號碼頭的作業系統為封閉式網路系統，並具資訊安全相關保護設備，與外界網路並無連結，並非如媒體報導所提在起重機安裝遠端監控可能。

第三，陽明本次進行橋式機招標，碼頭營運資訊安全性是要求重點項目之一，參標廠商提供的各項設備，若有危及碼頭資訊安全的可能性，均需更換或排除。

第四，橋式機是碼頭得否維持正常營運的重要關鍵，邀請參標廠家當以市場上具備良好供應實績的廠家，中、日、韓廠家均受邀參與本次標案，惟在符合上述採購規格與資安要求情況下，採購成本為須兼顧事項，以確保全體股東利益。

對於有媒體未經向公司查證即逕以聳動標題報導，且逕以未具名的航運界人士或業者評論，陽明指出，此已損及公司採購案件公開公正辦理原則，深表遺憾。