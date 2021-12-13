〈焦點股〉面板休兵、偏光片股接棒 明基材、力特強攻漲停

電視面板 12 月報價跌勢持續收斂，不過，面板雙虎今 (13) 日休兵，資金轉進偏光片廠，明基材 (8215-TW) 布局電池隔離膜有成，在買盤追捧下，今天直奔漲停價 43.5 元，平前波高點，誠美材 (4960-TW) 盤中同步大漲近 8%，創 7 個月新高，力特 (3051-TW) 則連續 5 個交易日噴出漲停，達 17.95 元。

根據市調機構集邦旗下 Witsview 調查，12 月上旬電視面板跌幅全線收斂，32、43 吋中小尺寸電視上旬價格更持平上月底，顯示器、筆電等 IT 面板則續呈現緩跌，估本月整體面板跌勢可望收斂至 5% 左右。

雙 11、感恩節等年底購物旺季繳出佳績，帶動面板族群營運回升，偏光板是面板模組的關鍵材料之一，明基材不僅本業轉佳，新事業鋰電池隔離膜也頻傳好消息，公司看好明年成長動能，營收貢獻也將進一步提升。明基材近來獲外資及本土法人偏多操作，今天延續漲勢攻上漲停板 43.5 元，平今年 8 月創下的波段新高紀錄，午盤成交量能衝至 6.7 萬張。

誠美材同樣獲得買盤青睞，一度大漲 7.9%，最高來到 14.25 元，為 5 月中旬以來高點，午盤成交量能已超過 6.8 萬張。誠美材法說透露，第四季新應用需求增加下，彌補上游材料緊缺狀況，估本季營運可望維持上季水準，明年首季則受傳統淡季因素影響，估營收將季減 5%。

力特近 2 個交易日獲外資大買近 4300 張，今天已連續 5 個交易日亮燈漲停，達 17.95 元，創下逾 14 年新高。力特 11 月營收 2.47 億元，月減 9.92%、年增 10.8%，前 11 月累計 29.8 億元，年增 37.3%。

