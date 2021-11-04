〈明基材法說〉明年醫療、車用雙位數成長 資本支出估倍增至17億元

偏光板廠明基材 (8215-TW) 擴大布局非偏光應用，展望明年，董事長暨執行長陳建志預期，偏光板業務成長相對有限，但醫療、車用電池隔離膜業務仍將有雙位數成長，資本支出也估將較今年翻倍增至 15-17 億元。

陳建志表示，公司看好各領域應用發展，未來幾年將投入較高資本支出在高附加產品研發 (R&D) 上，財務長王勝興則指出，今年資本支出約落在 7-8 億元，明年則估將提升至 15-17 億元。

明基材目前仍有逾 8 成營收比重來自偏光事業，展望明年，總經理劉家瑞認為，明年偏光片供需不會像今年吃緊，價格也會隨面板調整，但預期不會低於去年水準。

法人關注電池隔離膜業務發展，劉家瑞表示，目前明基材電池隔離膜年產能約 4000 萬平方米，明年第二季新產能開出後，產能將提升 1.5 倍至年產能 1 億平方米，目前仍以油電混合車為主，主因純電動車多採用濕式製程，也正積極評估進入純電市場可能。

客戶方面，陳建志表示，電池隔離膜除既有一家日系車廠，本季也正式出貨泰國大巴客戶，至於原計畫明年上半年加入的第二個日系車廠客戶，將再遞延至明年第四季才有機會試產。

另一方面，因應未來減碳需求，陳建志指出，明基材將持續朝減量、循環、生產零廢棄邁進，同時開發低碳技術，力拚在 2030 年碳減 30%、2050 年達到碳中和。