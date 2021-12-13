權證投資人一定要了解的 權證投資人看多標的TOP5

受到本土疫情＋0 破功以及 9 日美股費半指數收黑影響，12/10（五）加權指數終場下跌 87.86 點，收在 17826.26 點，跌幅 0.49%。櫃買指數則是由於上櫃矽晶圓股及生技股表現亮眼，小幅上漲 0.27%，以 230.40 點作收。從投資人現股看多金額前五名來看，以上市櫃半導體最受到資金青睞，中美晶 (5483-TW)、合晶 (6182-TW)、聯電 (2303-TW)、天鈺 (4961-TW) 等標的分別入榜。其中，中美晶為我國最大 3~12 吋晶圓材料供應商，不僅旗下子公司－環球晶 (6488-TW) 持續擴大產能，中美晶亦私募美國 GaN 半導體先驅－Transphorm, Inc.，將代理銷售 GaN 功率轉換元件。此外，中美晶於本月 9 日召開董事會，通過將配發 3.5 元現金股利，利多因素也激勵中美晶近期股價持續上揚。投資人若看好標的，建議可挑選 中美晶群益 17 購 02 (727269)、中美晶群益 16 購 02 (726807)、中美晶群益 16 購 03 (727268) 等剩餘天期長且價內 5%~ 價外 20% 之認購權證進行布局。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

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