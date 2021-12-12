台股缺主流股領盤 市場面兩大挑戰短線偏箱型整理

台股缺乏主流類股撐盤，近期持續震盪，安聯投信台股團隊表示，在國際情勢上，全球市場面臨兩項挑戰，一是全球新一波疫情的挑戰，一是美國聯準會釋出將加快升息步調的消息，短線將持續箱型整理。

安聯投信表示，隨著接近季末年底的長假期間，現階段大盤可能因市場交投受到假期因素而暫轉清淡，相對缺乏低接買盤，預估到年底前，交投降溫可能讓台股更易受到任何風吹草動或雜音而出現較大波動。

安聯投信認為，方向上台股農曆年前盤堅格局不變。此外，隨著全球主要央行貨幣政策回歸正常化，資金牽動市場信心，也讓未來市場更易呈現高波動。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，儘管受到 Omicron 疫情等不確定性因素影響、短線拉回整理，但仍樂觀看好明年上半年台股投資行情，投資方向仍建議以科技為主，傳產如航運與疫情後復甦的消費類為輔搭配作配置。

郭修伸表示，由於美國經濟數據強勁，失業率已下降至疫情前水準，製造業 ISM 指數維持高檔，非製造業 ISM 指數則大幅攀升，顯示美國經濟十分強勁。

郭修伸指出，美國消費者已經增加服務消費比例，但對於商品消費力則維持高檔，且就業狀況持續改善，薪資水準調升，在美強勁消費力道可望帶動台灣外銷訂單維持高檔不墜。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台灣出口數據持續報喜，累計前 11 月出口總額達 4057.5 億美元，年增幅高達 30%，顯示台灣整體景氣熱絡，不過由於指數來到萬八附近，相對位於高檔區間，下周聯準會將召開 FOMC 會議，市場聚焦待會議結果。

此外，12 月下旬外資即將休長假，預期交易將轉為清淡，並由內資接手主導，以內資為主的中小型股將較有表現空間，而這波作夢行情將延續至明年第一季。

葉獻文說，統計 2001 年至 2020 年台股歷年 12 月份走勢，受惠於歐美年底消費旺季推升，配合作夢行情與作帳行情等利多，台股 12 月份單月上漲機率高達 85%，且平均漲幅達 3.65%，即使扣除 2001 當年大漲 25%，2002 年以來平均漲幅亦有 2.53%，加上 12 月以來外資已買超台股 421.84 億元，若法人能維持回補態勢，將有利於台股 12 月的多頭表現。