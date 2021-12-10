三大法人同步賣超台股 外資買超航空雙雄4.87萬張

台股今 (10) 日收跌 87.86 點或 0.49%，成交值萎縮到 2843.88 億元，指數收 17826.26 點，三大法人外資及陸資、投信，自營商同步賣超，合計賣超 45.12 億元，不過外資買超華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 達 4.87 萬張。

今天集中市場外資及陸資賣超 32.7 億元，投信賣超 0.97 億元，自營商賣超 11.45 億元，期貨市場方面，外資在期貨市場淨空單口數增加 1816 口，未平倉合約淨空單口數增加到 26416 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股為，華航、長榮航、元晶、中信金、中鋼、永豐金、欣興、群創、第一金、金寶；今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股為，聯電、大同、中石化、新光金、台玻、長榮、開發金、瑞軒、日月光投控、正新。

今天集中市場投信買超較多的個股為，中信金、技嘉、友達、開發金、欣興、第一金、台泥、明基材、台勝科、台灣大；今天集中市場投信賣超較多的個股為，大同、聯電、京城銀、景碩、福懋、偉詮電、臺企銀、潤泰全、全新、界霖。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，華航、康舒、大同、華晶科、國碩、仁寶、合勤控、神達、明泰、元晶；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，聯電、群創、長榮航、宏碁、友達、長榮、興富發、中石化、康普、華邦電。

證券分析師張陳浩認為，台股在資金充沛的挹注下，今天仍力守 5 日線，大盤近期不易出現大跌，但主流類股將持續改變。台股下周可能由金融、傳產如航空、航運及中小型股撐盤。