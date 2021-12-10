內資圈最樂觀 統一證看台股明年Q4上看2萬點

統一證券 (2855-TW) 今 (10) 日舉行 2022 年台股投資展望會，統一投顧總經理黎方國指出，與多家投顧中性偏保守的看法不同，明年台股將維持多頭格局不變，高低點將在 16000-19600 點間，不排除在第四季有望向上挑戰 20000 點，甚至獨排眾議認為，明年美國聯準會 (FED) 不會升息。

黎方國表示，預計明年第一季全球將有 60% 人口完成接種疫苗，達成初步集體免役，後疫情時代景氣復甦前景可期，而市場擔心的「通膨議題」也可望隨著疫情好轉、供應鏈恢復，將逐漸淡化。

黎方國強調，統一投顧獨排眾議，認為明年 FED 不會升息，在此情況下，美股可望續創新高，並帶動全球資本市場信心。

台股方面，統一投顧預估明年台灣經濟成長率 (GDP) 上看 4.2%，並呈現逐季成長，一季比一季好的態勢，有利台股的多頭格局。

不過，台股上市櫃公司獲利的在第一季表現仍強，之後成長力道逐季遞減、第三季築底，第四季重新恢復成長動能，因此，統一證推估明年台股指數走勢將出現「二個高點」的「M 型」走勢，二個高點分別出現在第一季和第四季，第一季高點上看 19000 點，第四季在九合一大選的加持下，可望再創歷史新高，指數高點為 19600 點，不排除挑戰 20000 點。

但黎方國也提醒，由於明年指數高低點相差可能達 3000 點，上下波動劇烈，因此需要聚焦產業趨勢以及市場題材，慎選個股，建議留意 (1) 科技權值股、(2) 元宇宙、(3) 第三代半導體和 (4) 漲價概念股，以及 (5) 受惠 QE 退場的金融股等方向。