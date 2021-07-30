鼎固攜手宏璟台中大型社區推案 持續六都購地

鼎固 - KY(2923-TW) 今 (29) 日召開股東會，總經理張能耀指出，鼎固 - KY 與宏璟建設 (2527-TW) 在台中的推案計劃，將興建大型住宅社區，由於台中產業大廠群聚效益，就業增加動住宅需求，鄰近還有棒球園區，好市多北屯區店去年底也進駐，對該建案銷售抱持樂觀看法。

張能耀說，在台灣地產開發案規劃上，對於就業情形正向、人口持續增加的城市持續規劃購地，包括雙北、桃園、台中、台南及高雄等都納入考量。

他也強調，上海疫情趨緩可帶動消費復甦，帶動商用不動產熱絡，對上海日月光中心一期貢獻加溫，而第一季預售開賣的上海嘉定住宅三期，至目前為止銷售成績已破 9 成，另外台中開發案也在推動中。

鼎固 - KY 在兩岸房地產布局以城市精華地段為主軸，規劃符合市場需求的產品，秉持精準推案的策略，以因應兩岸房地產環境波動。張能耀指出，鼎固 - KY 商用不動產主要位於上海及重慶，過去 3 年租賃收入約新台幣 20 億元，去年因疫情的影響，公司降低租金與業者共體時艱，上海疫情趨緩帶動消費復甦，在後疫情期間商場日均人流量達 6 萬人，對公司租賃收入有正面貢獻。

鼎固 - KY 中國大陸的住宅建案銷售方面，2021 年以「匯景華庭」3-4 期為銷售重點，總銷 56 億元的 3 期 300 戶建案，由第一季開賣至今銷售已突破 9 成。「匯景華庭」是鼎固在上海嘉定大型造鎮住宅項目之一，是商辦大樓、商場、住宅、酒店一體的複合式建案。

鼎固 - KY 商用不動產項目，主要位上海及重慶，過去三年租賃收入平均約 20 億元，以「上海日月光中心一期」貢獻度最高，該中心以商場及辦公樓租賃為主，受惠上海地鐵 9 號線穿越、及打浦橋站台在商場地下二樓，在「後疫情」期間商場日均人流量仍可達 6 萬人，在商用不動產開發進度，緊鄰一期的「上海日月光中心二期」，預計 2024 年底完工，「上海嘉定商辦大樓」，也正陸續興建中。