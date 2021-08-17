鼎固回台要砸2百億 首站台中購地鎖定自住客

日月光集團旗下鼎固 - KY 2012 年掛牌上市，資本額 174 億元，位居台灣營建業之冠，為台灣首家主攻中國房地產返台的上市公司，主要推案在上海、重慶一線城市地鐵站區域，最大股東為鼎固董事長張洪本，與其兄、日月光集團董事長張虔生，合計持股 97.38%。

鼎固 - KY(2923-TW) 總經理張能耀表示，鼎固陸續推出的建案銷售均開出紅盤，商用不動產租賃收益亦表現持穩，對後疫情時代的房市長線展望持審慎樂觀。鼎固過往的不動產項目多在中國，去年鼎固住宅銷售達 111 億元，主要由上海嘉定造鎮推案「鼎固華庭」、與無錫「宛溪雅居」完銷貢獻，今年以嘉定「匯景華庭」3-4 期為銷售重點，採「邊建邊售」，首批 300 戶，總銷 56 億，每戶坪數約 27~40 坪，受中產客群青睞，自春節開賣至今銷售已破九成。

在商用不動產項目，鼎固項目主要位上海及重慶，過去三年每年租賃收入平均約 20 億元，以「上海日月光中心一期」貢獻最大，該中心以商場及辦公樓租賃為主，受惠上海地鐵 9 號線穿越、及打浦橋站台在商場地下二樓，在「後疫情」期間商場日均人流量仍可達 6 萬人，商用不動產開發進度，緊鄰一期的「上海日月光中心二期」，預計 2024 年底完工，「上海嘉定商辦大樓」，也正陸續興建中。

在台建案開發規劃，鼎固 - KY(2923-TW) 與宏璟建設 (2527-TW) 今年 5 月以 33.17 億共同取得台中 14 期市地重劃區土地，面積約五千坪，兩家公司各持分一半，每坪公告價格為 66.5 萬，張能耀看好台中產業大廠群聚效益、帶動就業增多的住宅需求，且該地鄰近有「漢神洲際棒球園區」，好市多北屯店去年底也已進駐，生活機能完善，本案預計將規劃興建大型住宅。

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