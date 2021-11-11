金融業恒大曝險剩13.67億元 金管會緊盯大陸房企

金管會緊盯大陸地產龍頭恒大違約風險，今 (11) 日公布國內銀行、證券、保險最新曝險統計，恒大曝險金額僅剩 13.67 億元，雖然較 9 月 14 日時公布的 22.13 億元明顯下降，但因為大陸房企接連暴雷，金管會已經啟動銀行等金融業對其他大陸房企曝險調查。

金管會表示，國內證券自營商、壽險、產險及銀行都沒有直接投資恒大相關的股票、債券，僅有境內、境外基金分別 30、38 檔投資到恒大相關曝險，總計金額為 10.39 億元，其中境外基金有 5.52 億元，境內基金則有 4.87 億元。

銀行雖沒有直接投資曝險，但對恒大授信 3.28 億元，不過已提足相關備抵呆帳。

銀行局副局長林志吉表示，國銀對大陸曝險金額占淨值比重從 2015 年以來逐季下降，到 9 月底已降到 35.7% 左右，創歷史新低，總曝險金額為新台幣 1.42 兆元，則創 2014 年以來、31 季的新低。銀行對大陸相關授信都有提足 1.5% 備抵呆帳準備，目前看來「風險可控」。

至於金融業對整體大陸房企的曝險額，證券自營商投資 2.3 億元，另有 219 檔境內基金投資大陸房企有價證券，到 9 月底金額約新台幣 426.7 億元，境外基金則有 225 檔，投資金額 230.5 億元。銀行局部分，也請國銀填報對其他中國大陸房企包括融創中國等的曝險相關風險報告。

壽險業到 9 月底投資大陸有價證券金額為新台幣 2511 億元，產險投資 16 億元，保險局副局長林志憲表示，保險業目前完全沒有投資恒大、華夏幸福、融創中國等相關股債部位。