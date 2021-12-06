穩懋11月營收23.82億元連兩個月創高 本季將同登峰

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 今 (6) 日公布 11 月營收，受惠蘋果(AAPL-US) 新機挹注，單月營收連兩個月創高，11 月再衝上 23.82 億元，市場看好，隨著手機 PA 需求延續，穩懋 12 月營收也可維持 11 月高檔，單季營收將首度挑戰 70 億元大關，改寫歷史單季新高。

穩懋 11 月營收達 23.82 億元，月增 4.61%、年增 0.72%，連兩個月改寫歷史單月新高紀錄，累計今年前 11 月營收達 236.26 億元，年增 2.47%。

展望未來，穩懋預期本季產能利用率可望較第三季 95% 再提升，營收則看增 4-6%，毛利率也可望維持第三季水準，法人則看好，穩懋本季營收將首度站上 70 億元大關，續寫單季新猷。

看好未來需求，穩懋今年也持續擴充龜山 C 廠新無塵室，預計明年上半年完工，機台進駐後將在下半年投產，屆時每個月可望新增 3000-5000 片產能，估明年月產能將提升 1 成，達約 4.4-4.6 萬片水準。

另一方面，英業達 (2356-TW) 旗下英穩達因難敵長期虧損，上周正式宣告破產，除英業達持股 47.65% 外，穩懋也是股東之一，持股約 10.51%，對此，穩懋表示，英穩達後續處理事宜應由英業達集團發言，穩懋則已在去年就完全認列英穩達累積虧損，對業務無重大影響。