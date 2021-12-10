國泰金前11月稅後純益1353億元續創新高 全年可望賺一股本

國泰金控 (2882-TW) 自結 11 月稅後純益 73.8 億元，為 11 月最賺錢的金控，累計稅後純益達 1353.2 億元，較去年同期大幅成長 87%，累計獲利續創歷史新高，前 11 月每股純益 (EPS) 為 9.95 元，預期今年全年有機會賺超過一個股本。

國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券、國泰投信累計獲利續創同期新高，今年以來受惠於經濟復甦及金融市場上行，各子公司皆有亮眼表現，獲利續創佳績。

國泰人壽獲利續創佳績

國泰人壽 11 月稅後純益 52.2 億元，累計稅後純益達 1084.6 億元，較去年同期大幅增長 120%，反映投資績效良好，保險本業死費差穩定貢獻獲利，以及商品策略切中市場需求，帶動營運續創佳績。11 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 147.6 億元及 42.4 億元，皆穩居業界第一。

近期通膨居高不下，市場擔憂各國央行貨幣政策緊縮速度過快恐不利經濟增長，加以新型態變種病毒來襲為經濟復甦增添變數，遂令金融市場波動加劇。國壽投資團隊於市場擾動之際，靈活操作並伺機實現資本利得，並於利率反彈時布建債券部位，以提升經常性收益。

匯率方面，本月傳統避險工具成本維持低檔，且避險策略操作得宜，皆有助避險成本進一步下降，今年迄今已較去年同期下滑逾 50bps。國壽資本水準強健，淨值比及 RBC ratio 分別逾 10% 及 370%，續處歷史高位。面對未來的不確定性，國壽具備充足的財務韌性及投資彈性，將積極尋求潛在獲利機會，搭配嚴謹的風險控管，致力創造長期穩定的投資績效。

保險業務方面，隨著近期國內疫情趨緩，民眾逐漸回歸正常生活，在業務員拜訪及互動提升的帶動下，國壽 11 月初年度保費收入達 147.6 億元，是唯一突破百億的壽險公司，相較去年同期成長 21%，累計至 11 月較去年成長 28%。

其中，11 月的健康險銷售量相較前月大幅成長 22%，以提供住院醫療日額與預存實支醫療帳戶的「三倍醫靠」，以及提供重大傷病保障的「鍾心滿滿」最受市場青睞，「鍾心滿滿」除了保障範圍廣，還提供癌症基因檢測服務以及外溢機制，走路達標最高可享次年度保費折減 2%，鼓勵保戶為自己的健康付諸實際行動。

國泰世華核心獲利穩健

國泰世華銀行 11 月稅後純益 19 億元，累計稅後純益達 228 億元，較去年同期增加成長 3%。今年以來，存放款持續成長，累計純益息收入較去年同期增加 9%；手續費收入亦因國內基金銷售佳，投資型保單熱賣，提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長，累計淨手續費收入較去年同期成長 12%。2021 年 11 月底逾放比率為 0.1%，備抵呆帳覆蓋率為 1528%，資產品質維持穩健。

信用卡業務在 11 月雙 11 活動熱潮下持續締造亮眼成績，信用卡有效卡數亦維持市場第一的領先地位，統計至 11 月底為 537 萬張，較去年同期成長 5%。迎接即將到來的雙 12 電商購物節，以及聖誕與跨年等出遊旺季，國泰世華銀行持續結合商家共同規畫便利吸睛的促刷優惠；針對國泰世華 CUBE 卡友更推出國內外旅遊的限時回饋加碼，以持續提升信用卡手續費收入。

國泰產險簽單保費穩定成長

國泰產險 11 月稅後淨損 0.6 億元，主係大型商業賠案入帳所致，前 11 月累計稅後純益 23.3 億元，較去年同期成長 11%；各項業務穩定推展，推出商品切合市場需求，帶動簽單保費及稅後純益達雙位數成長，加上投資績效維持優異表現，前 11 月累計稅後純益已超越去年全年。

在核心保險業務上，11 月份個體簽單保費 22.5 億元，累計個體簽單保費達 228.6 億元，年成長 12%，位居市場第二。其中，佔比最大的車險，持續傳遞完整保障觀念，推動汽機車的套裝組合商品，致續保及新轉件保費皆有優異的成長表現，累計簽單保費年成長 9%；商業險種方面，近年積極投入客製化商業險服務與提升內部專業，其中海上保險掌握產業景氣循環機會，保費累計成長 21%。

在財務投資方面，近期市場受加速升息與疫情升溫影響波動加劇，產險投資團隊將持續追蹤基本面展望與市場風險，動態調整投資組合以維持良好獲利表現。

國泰證券獲利再創同期新高紀錄

國泰證券 11 月份稅後純益 2.3 億元，前 11 月累計稅後純益達 20.7 億元，較去年同期成長 59%，寫下歷年同期新高紀錄。持續受惠今年以來國內外股市交易活絡，零售投資人積極參與市場，與數位證券服務的快速普及，使台股經紀、複委託經紀及定期定額等業務表現持續創下佳績。在台股經紀業務方面，市佔率快速成長，累計今年前 11 月達 3.5%，較去年同期成長 48%。

台股定期定額業務由於洞察投資人需求，持續優化數位平台的服務，推升台股定期定額扣款金額持續高速成長，單月扣款金額續創今年以來新高表現，累計前 11 月台股定期定額扣款金額已突破 130 億元，年增率倍數增長，於國內券商台股定期定額市場占有率近 4 成。國泰證券將持續深化數位平台優勢，擴大台股、複委託等經紀業務規模，以兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信資產規模穩居第一

國泰投信 11 月稅後純益 0.9 億元，前 11 月累計稅後純益達 13.3 億元，較去年同期成長 72%，續創同期歷史新高，1~11 月 EPS 8.90 元，較去年同期 5.17 元大幅成長。各項業務穩定成長，共同基金規模首次突破 5000 億元，總管理資產更達 1.2 兆，續創新高並穩居市場第一。