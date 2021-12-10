〈台股盤後〉大盤力守5日線 周線收紅上漲129.12點

台股今 (10) 日收跌 87.86 點或 0.49%，成交值萎縮為 2843.88 億元，指數修力守 5 日線，周線收紅上漲 129.12 點，K 線收紅，市場專家認為，台股在資金充沛的挹注下，大盤近期不易出現大跌，但主流類股將持續改變。

證券分析師張陳浩指出，美國 Fed 可能加速升息，昨日引發科技股走跌，預料台股科技股也不樂觀，下周可能由金融、傳產如航空、航運及中小型股撐盤。

台股今天早盤以 17893.29 點開出，最低 17767.8 點，最高 17893.29 點，終場收在 17826.26 點，較昨日下跌 87.86 點或 0.49%，但是成交值萎縮為 2843.88 億元。

大型及重要科技股走勢不振，盤中指數加權股價指數下跌超過百點，節能概念股、元宇宙、低軌衛星通訊概念股及中小型股撐盤，縮減大盤跌幅。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天指數雖然下跌，但成交值也萎縮，終場守住 5 日線支撐，顯示市場資金沒有退場，目前來看，台股仍有可為。

由於昨日傳出台灣 P3 實驗室人員染疫的消息面不利消息，權值股台積電 (2330-TW) 、鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 皆下跌作收。

不過，台股中小型股表現出色，華晶科 (3059-TW) 上漲 3 元或 7.27% 以 44.25 元作收，大立光 (3008-TW) 上漲 25 元以 2055 元作收，漲昇達科 (3491-TW) 收盤上漲 8.5 元以 186 元作收。