〈台股盤後〉台積電拉尾盤 終場上漲81點 站穩所有均線

儘管美股三大指數周三上漲，不過，隨著外資出具報告降評多家半導體大廠，台股今 (9) 日追價意願稍嫌不足、一度翻黑，終場在台積電拉抬下，翻紅上漲 81.7 點或 0.46%，收在 17914.12 點，站穩所有均線，成交量 3198 億元，較昨日收斂。

權值股今日走勢分歧，台積電隨著外資維持加碼評等，股價穩居盤上，站穩 600 元大關，聯發科連日漲多，下跌近 1%，鴻海漲 1%，聯電則受利空衝擊，重挫近 4%，一舉摜破所有短均，領跌大盤，台達電受惠 11 月營收亮眼，逆勢上漲 3%，扮演撐盤要角。

觀察資金流向，電子成交比重維持 61%，航運也達 24%，金融保險、化學生技與醫療、鋼鐵則各約 1-2%，若依漲幅來看，航運再度啟航，漲幅達 2% 以上，冠居 19 大類股。

今日盤面焦點為航運類股，航空雙雄華航、長榮航整理後再上攻，分別強漲 3%、5%，貨櫃三雄持續築底向上，萬海大漲半根以上，長榮、陽明也有 2% 左右的漲幅。

展望台股，由於台灣今年以來經濟基本面佳，加上市場表現穩健，資金近日不斷湧入台灣，台股量能也放大，市場看好，在年底作帳行情帶動下，加上各家法說釋出正面訊息，台股仍有高點可期，並持續關注新病毒帶來的風險。