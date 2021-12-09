台股驚驚漲站上17900點 外資連3買 三大法人聯手買超82.92億元

台股半導體族群今 (9) 日有壓，聯電、日月光投控等權值股領跌，但台積電挺身而出、尾盤急拉，航運股仍是資金焦點，帶動指數終場上漲 81 點，收在 17914 點，為近 5 個月收盤新高，成交值則縮至 3200 億元左右。三大法人續站買方，共計買超 82.92 億元。

觀察法人資金變動情形，外資昨天大買 167 億元後，今天加碼敲進 61.46 億元，為連續 3 個交易日買超；投信買超 1.35 億元；自營商買超 20.11 億元。三大法人合計買超 82.92 億元。

美系外資示警，邏輯半導體景氣循環恐在明年觸頂，降評聯電、力積電至中立，世界則降至減碼，聯電今天股價應聲重挫近 4%，力積電、世界也下跌 2-3%，其他半導體族群如日月光投控、瑞昱，賣壓都相當沉重；不過，台積電擁先進製程防護罩，股價逆勢上漲 1%，收 608 元，為撐盤要角。

電子股今天漲跌互見，台達電強漲 3%，華碩、研華、矽力 - KY、鴻海等指標股仍獲資金點火；友達 11 月營收回溫，帶動面板股走強，一度大漲逾 5%，衝上 23 元，終場漲幅收斂至 1%。

IC 設計指標股聯發科下跌近 1%，收 1085 元，整體 IC 設計族群賣壓沉重，LED 驅動 IC 廠聚積重摔近 7%，創惟、智原、聯陽、普誠等均震盪走跌。

近來半導體、電子零組件出貨暢旺，海轉空需求持續攀升，使得空運飆上史上新高，航空雙雄今天吸引資金進駐，長榮航一度飆上 30.3 元，創 10 年半新高，終場上漲逾 5%，收 30.1 元，華航也連續反彈 4 個交易日，終場上漲近 3%，收 29.35 元。貨櫃三雄今天也都在盤上表現，其中萬海大漲 5% 最為凌厲，運輸類股指數尾盤急拉，約漲 2.4%，成交比重占大盤超過 2 成。