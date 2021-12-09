台積電抗跌、航運股助攻 台股漲81點收17914點 創近5個月收盤新高

美股周三持續走揚，不過台股半導體族群今 (9) 日有壓，指數一度翻黑，但在台積電挺身撐盤下，航運尾盤漲幅也放大，帶動指數終場上漲 81.7 點，收在 17914.12 點，為今年 7 月中旬以來新高，成交值 3197.76 億元。

櫃買指數終場小跌 0.08 點或 0.03%，收 229.77 點，成交值 1143.53 億元，上市櫃合計成交值 4341.29 億元。

觀察半導體族群表現，由於美系外資示警，半導體景氣循環明年將見頂，揮刀降評聯電，股價應聲重挫近 4%，收 64 元，日月光投控、瑞昱及甫上市的力積電，賣壓都相當沉重；不過，台積電股價回神奮力撐盤，終場上漲 1%，收 608 元。電子股漲跌互見，台達電、華碩、研華、矽力 - KY 等指標股仍獲資金點火。

受惠面板價格跌幅收斂及品牌廠拉貨動能回溫，面板廠 11 月營收報捷，今天在買盤追捧下，友達一度大漲逾 5%，衝上 23 元，創 4 個月新高，但終場漲幅縮至 1.37%，收 22.2 元，群創、彩晶尾盤同樣漲勢收斂。

美西塞港狀況無解，持續帶動海轉空需求，半導體、電子零組件出貨暢旺，使得空運飆上史上新高水準，航空雙雄今天吸引資金進駐，長榮航一度飆上 30.3 元，創 10 年半新高，終場上漲逾 5%，收 30.1 元，華航也連續反彈 4 個交易日，終場上漲近 3%，收 29.35 元。

其他運輸族群也很吸金，貨櫃三雄今天都在盤上表現，其中萬海大漲 5% 最為強勢，長榮及陽明均漲逾 1%，遠雄港受惠航空貨運大行情，股價勁揚逾 5%，收 66.5 元，改寫逾 21 年新高，亞航、四維航均表現不俗，運輸類股指數尾盤急拉，上漲 2.39%，成交比重占大盤超過 2 成。

太陽能大咖齊聲看好明年市況，今天也是表現較佳的族群，其中國碩大漲逾 6%，達能勁揚超過 4%，安集、太極、新晶投控、碩禾等漲勢也不俗。