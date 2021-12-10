〈台幣〉股匯嚇挫一度貶至27.77元 拋匯潮湧現支撐

美股周四全盤盡墨，台灣相隔 35 天再度爆出本土疫情，台北股匯今 (10) 日應聲下挫，台股一度急殺逾 140 點，下探 17767 點，新台幣兌美元匯率最低也來到 27.77 元，貶值 6 分，但拋匯潮隨即湧現，支撐匯價拉回平盤附近。

國際對變種病毒 Omicron 的擔憂再起，英國加強英格蘭地區的防疫措施，台灣中研院 P3 實驗室也爆出病毒外洩事件，1 名實驗人員確診 Delta 變異株，引發市場恐慌。

新台幣兌美元匯率昨天攀上近 3 個月新高後，今天受到疫情消息衝擊，以最低點 27.77 元開出，但隨即有賣匯力量進場支撐，帶動貶幅收斂，拉回平盤附近整理。

台北股匯雙雙走弱，加權指數今天開盤後跌幅擴大，一度下跌 146 點，最低來到 17767 點，摜破 5 日線支撐，權值股倒成一片，但低接買盤隨即進場，使得跌點快速收斂。

美國周五將公布 11 月消費者物價指數 (CPI)，市場屏息以待，加上全球即將進入超級央行周，Fed 是否如預期加速縮減購債及升息腳步提前，都是外資法人關注的焦點。

觀察主要貨幣今天表現，離岸及在岸人民幣雙雙走升，泰銖也持續走揚，韓元則貶值 0.06%，新台幣貶幅也收斂至 0.03%，日圓同步走疲。