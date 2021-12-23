〈雷科多角布局〉跨足綠電、生技領域 搶吃新商機

除半導體設備及材料外布局持續推進，雷科 (6207-TW) 也發展綠能發電及生技抗菌多角化布局，董事長鄭再興透露，明年除了台南七股漁電共生案場將併網，生技抗菌也與多家大廠合作，持續擴大 B2B 市場布局。

雷科與台灣士興集團、香港捷和實業合資成立劼科生物科技，引進香港科技大學的「GERMAGIC 微膠囊緩釋長效抗菌」技術，劼科生物科技董事長莊鈺谷指出，GERMAGIC 經美國環保署 EPA 病毒測試標準，證明能有效對抗 COVID-19 病毒，經台灣國家衛生研究院、以及日本仙台病毒研究中心測試，能有效對抗腸病毒及流感病毒。

劼科 GERMAGIC 產品除了個人及家用的噴劑外，在空氣清淨方面更進一步跨足 B2B 領域，空氣清淨機到新風系統，隨著今年以來各地疫情相繼爆發，已經廣泛應用國內外的學校、辦公室、餐廳飯店、社區大樓、計程車隊等多領域。

莊鈺谷透露，目前除與宏碁 (2353-TW) 旗下負責空氣品質解決方案的宏碁智新合作外，也跟商辦設備及租賃商震旦行 (2373-TW) 合作，進一步擴大在 B2B 領域布局，隨著後疫情時代抗菌功能成為空氣清淨設備的標配下，可望迎來相關商機。

綠能布局方面，雷科規劃以開發太陽能電廠與儲電設備投資為主，近期也正進行台南七股漁電共生 17.5MW 的案場，預計明年中可望掛表；此外，雷科也透過轉投資華鎂鑫 (8087-TW)，與正崴 (2392-TW) 集團的麗崴風光能源合作，發展風力發電。