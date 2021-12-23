〈金管會備詢〉台灣已有約20台比特幣ATM 金管會緊盯洗錢防制

比特幣投資火熱，近期比特幣 ATM 在美國出現洗錢、詐騙等犯罪活動，由於台灣也已有約 20 台比特幣 ATM，立委關切相關管制，金管會主委黃天牧今 (23) 日表示，會緊盯比特幣 ATM 的洗錢防制。

近期比特幣突破 4.9 萬美元，逾 1 個月以來最大升幅，顯示比特幣交投居高不下，不過在美國出現有心人士利用比特幣 ATM 進行洗錢、詐騙等犯罪活動；由於台北街頭已經能見到約 20 台比特幣 ATM 蹤跡，因此立委賴士葆關切相關管制歸誰管。

黃天牧表示，11 月底收到有 16 家虛擬貨幣業者願意遵循洗錢防制規範，銀行局會一家一家業者約詢，也會了解包括比特幣 ATM 問題，一旦牽涉洗錢防制，金管會都會密切注意。

銀行局長莊琇媛補充表示，會請各家虛擬貨幣業者來了解比特幣 ATM 是不是他們設的，會請業者說明在洗錢防制方面做了哪些機制，若不是他們設的，業界一定會有內部消息，也會了解是哪家業者所設的比特幣 ATM。

賴士葆建議，若查比特幣 ATM 不符洗錢防制規範，須下令要求相關業者將比特幣 ATM 拆除，否則恐怕會從現行 20 台，未來會擴增到 200 台，黃天牧回應「是，謝謝委員指教。」允諾會密切關注此案。