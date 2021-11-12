台驊入選MSCI全球小型成分股 將伺機併購整合供應鏈

MSCI 明晟今 (12) 日清晨公布最新半年度調整，台驊投控 (2636-TW) 入選全球小型指數成分股，激勵盤中一度大漲超過半根停板，台驊董事長顏益財表示，看好明年海空運需求仍將穩定成長，而疫情已造成物流市場結構性轉變，將在足夠銀彈的優勢下，持續找尋合資或併購標的，以整合上下游產業。

顏益財指出，依目前海空運運價處歷史相對高檔來看，第四季營運不見得會比第三季差，今年累積盈餘相當可觀，明年配息應不會讓股東失望，並提前預告，將會盡可能維持向過往的配息水準。

同時，台驊作為陽明 (2609-TW) 的股東，顏益財預期，陽明配息率應有機會達 30% 左右，增添未來的業外動能可期。

對於未來展望，顏益財認為，明年營運是「萬里晴空 直上雲霄」，即便供應鏈瓶頸可望逐漸緩和，使海空運運價回跌，但價跌將是健康回檔整理，反而有利更多的需求湧現，預料運輸市況將呈現價跌量增的穩健成長格局。

另一方面，由於疫情造成部分貨代和物流公司面臨倒閉退出，而台驊去年於資本市場募得 20.15 億元的現金，加上近幾年獲利豐碩，顏益財強調，將運用充足的銀彈及完善的財務結構，以合資或併購方式整合上下游產業。

台驊已列出 6 大發展策略，包括 (1) 拓展中國進口一條龍業務，涵蓋進口、報關、倉儲、配送和供應鏈金融，擴大中國報關及倉配投資；(2) 加大在台灣和東南亞的市場投資，組建倉配團隊；(3) 以合資或策略聯盟方式，深化歐美代理合作，擴大運營規模；(4) 深化大聯大控股業務合作，以及 (5) 全面開拓中歐中俄鐵路業務。