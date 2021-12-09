富致低軌衛星再報捷 又有新客戶上門

保護元件廠富致 (6642-TW) 布局低軌衛星再度報捷，董事長陳繼聖透露，繼 Space X 後又有另一美系客戶找上門，洽詢富致供應使用在低軌衛星本體上的保護元件。

陳繼聖透露，該美系客戶主要提供低軌衛星規格訂製及零組件整合服務，替低軌衛星營運商縮短生產到發射的時間；而低軌衛星目前最關鍵的就是布建速度與數量，在各大廠積極搶占先機下，可望帶動需求成長。

富致保護元件在已打進 Space X 供應鏈，提供應用在地面的發射設備上，但此次該客戶產品是直接應用在低軌衛星，對於產品可靠度及穩定性要求更高。

陳繼聖舉例，除了極高、極低溫的環境測試外，客戶也要求保護元件材料在各個壓力及氣體中穩定度分析數據，由於都要專門設備測試，未來資本支出也會有一部分投入相關應用。

富致今年在工控、自動化需求強勁下，營運表現暢旺，陳繼聖認為，明年工控依舊是成長動能，車用、儲能也會有不錯的成長，目前整體的訂單能見度平均在 3 個月左右。

產能方面，在新設備進駐下，富致明年產能將增加 20%，且因為工控產品毛利率較佳，陳繼聖認為，明年營收、毛利率以及獲利都將持續成長；至於新廠則預計 2023 年完工、2024 年投產貢獻營運。