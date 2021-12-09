通膨時代 投資該怎麼調整？

美國聯準會在 2021 年大部分的時候都強調通膨只是暫時的，卻在近期改口說要放棄這種說法。令市場開始擔憂高通膨也許不會這麼快消散，如果這件事成真，投資方向需要做什麼調整？接下來又有什麼值得觀察的指標？

1. 通膨升溫期，選有漲價能力的產業

一般消費者擔心通膨，企業經營者也同樣擔心通膨，因為原料與人力成本的上漲，會侵蝕企業的獲利能力。但是，有漲價能力的企業可以把上漲的成本轉嫁到買家，因而可以保持或甚至提高企業的利潤。

觀察過去幾次通膨快速上升的期間，有三種類股的獲利提升能力不容小覷。科技類股雖然不是過去幾次漲幅最大的，但在 2002、2009 年獲利能力都能穩定成長。其他兩個類股則分別為金融股和原物料類股，適合金融股的投資時間可以參考本文第三點。至於原物料類股，因為這個類股波動極大，比較適合心臟大顆的投資人，不建議穩健投資人持有。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/12/07。各產業為標普 500 指數子產業。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2. 重要觀察指標：人是否回到工作崗位

儘管仍有企業可以在通膨時獲利，但居高不下的通膨對所有企業來說都是一種傷害，在各國央行的努力下，要看到通膨長期失控的可能性並不高。而且就近期的數據來看，美國供應鏈交貨的逐漸改善（美國製造業採購經理人指數交貨分項由 10 月份 75.6 下降到 72.2），加上東南亞、亞洲經濟活動逐漸恢復，因供應鏈緊縮而帶來的通膨壓力預計會慢慢緩解。

然而，經歷了疫情之後，美國勞動力出現本質上的變化，許多員工不想回到勞動市場，而且辭職率也快速飆升。儘管我們認為這些人口終究要回到職場上，但如果這個趨勢沒有扭轉，通膨仍有上行的壓力。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/12/07。此處不想求職人口比例為 16 歲以上不想找工作人數 / 16 歲以上人數。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 如果被迫升息，現在就是投資金融股好時機

如果聯準會縮減購債完成後，物價仍未回落，聯準會將面臨被迫升息的窘境。此時，價格過高的成長類股將受到打擊，具有長期成長動能的優質科技股會先跌後漲，而有望受惠利率上升的金融類股，則有進一步上漲的動力。

儘管金融股過去一年相較大盤已經漲了一大段，但主要成長力道來自於股票市場交易熱絡，金融股手續費收入提升因而推升股價表現，如果明年開啟升息循環，金融股以往仰賴的放貸利差將能提高收入，有望支撐金融股相較大盤的表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/12/07。大盤與金融股指數分別為標普 500 和標普 500 金融股指數。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

通膨時代調整這樣做，佈局不單押最安全

投資全球股票其實是最簡單對抗通膨的策略，而以產業別來看，科技類股具備在通膨背景下，穩健提高企業利潤的能力，建議避開科技類股中的熱門股，選擇會留意基本面與評價面合理性的基金，以免買到會因評價修正而受傷的高價科技股。擔心明年會提早升息的人，則可以提高投資組合中金融股基金的比重。目前投資市場波動加劇，建議儘量以分散投資的基金為主要投資工具，更可以提升長期投資的勝率。

鉅亨精選基金

>>> 聯博 - 永續主題基金 A 級別美元

>>> 摩根基金 -JPM 美國科技 (美元)-A 股 (累計)

>>> 新光創新科技基金

>>> NN(L) 銀行及保險基金 X 股 (美元)

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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