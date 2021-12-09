經濟有撐 人民幣中間價強升180基點 逾3年半新高

人民幣周三 (8 日) 於亞洲市場強升，帶動今日 (9 日) 中國外匯交易中心將人民幣中間價調升 179 基點，連續兩個交易日上調，報 1 美元兌 6.3498 人民幣，創下 2018 年 5 月以來，逾三年半新高。

中國調降存準率，人民幣卻連兩個交易日走升，還創下數年來新高，市場解讀認為，降準意味著中國貨幣政策開始寬鬆，這項政策本身對人民幣匯價存在著一定程度的利空。

但這波降準在定向支持小微企業的同時，也在一定程度上向市場釋出穩增長訊號，使市場對明年中國經濟保持中高速成長的信心增強，一定程度上帶動人民幣匯率走強。

此外，中國銀行稱，11 月以來，在聯準會緊縮貨幣政策的預期下，美元指數走升，但同期人民幣走勢保持穩定，甚至略有升值，這主要有下列三大因素：第一是在海外供應鏈瓶頸不斷擴大的影響下，中國出口訂單持續增加，貿易順差和外匯收入保持在高檔，支撐人民幣匯率。

第二是自去年以來，人民幣的投資和避險屬性就不斷突顯，隨著中國金融市場擴大開放，外資不斷加碼人民幣債券和股票資產，特別是新型變種病毒的出現，使得市場避險情緒升溫，人民幣受到更多青睞。

第三是海外國家通膨高漲，而中國通膨則是保持在偏低水準，從購買力平價角度來看，也在一定程度上提振人民幣。

資料來源: 新浪財經，離岸人民幣日線走勢

在連續兩日人民幣強力走升之下，今日離岸人民幣匯價出現回貶走勢，但貶幅不大，大致在平盤附近震盪。截至上午 10:16 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.3449 人民幣，小貶 23 基點，貶幅 0.04%。

在岸人民幣則暫時來到 1 美元兌 6.3461 人民幣，貶值 18 基點，貶幅 0.03%。



