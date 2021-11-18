宏碁連八年入選道瓊永續指數 仁寶獲頒台灣企業永續獎

永續議題成為全球趨勢，品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (18) 日表示，公司連續八年入選道瓊永續指數 (DJSI) 新興市場成分股，並在八面向獲得絕對分數 100 的佳績，而代工大廠仁寶 (2324-TW) 也獲頒台灣企業永續獎肯定。

宏碁表示，今年分別在商業行為準則、營運環境效率、人力資源發展、客戶關係管理、創新管理、重大性、環境報告、社會報告等面向獲得絕對分數為 100，此外，今年也連續第六年入選富時社會責任新興市場指數。

面對全球永續議題，宏碁指出，將對改善能源使用效率做出長期承諾，今年 5 月即宣布加入 RE100 倡議，將在 2035 年實現使用 100% 再生能源，也將透過 Earthion 平台進一步履行對環境的承諾。

仁寶則榮獲 2021 年台灣永續報告書白金獎肯定，仁寶副總暨發言人呂清雄表示，仁寶從 2010 年起即開始編制企業社會責任報告書，這次獲得企業永續報告殊榮，也顯示公司在與利害關係人溝通、資訊揭露往來的暢通與透明，讓外界了解公司現況與發展。

仁寶進一步指出，截自今年，仁寶也連續 6 年入選富時永續指數、連續 3 年入選台灣永續指數成分股，獲大型國際機構永續投資價值的肯定，未來也將持續推動相關政策與活動，響應聯合國 2030 年達成十七項永續發展目標 (SDGs 17)。