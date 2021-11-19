〈房產〉北士科產業專用區地上權案 仁寶集團得標

北士科園區 T17、T18 街廓地上權案正式決標後，今（19）日再完成 T16 街廓市有土地設定地上權案審標，結果由仁寶 (2324-TW) 及康舒 (6282-TW) 組成的聯盟，以投標權利金 81.99 億元得標，溢價 81.2%，金仁寶集團規劃，將在此基地做為總部智慧創新園區。

台北市政府今年 7 月公告辦理北投區軟橋段 91 地號 (T16 街廓) 市有土地設定地上權案，基地面積 4.49 公頃，採取資格審查、投資計畫書評選、開啟價格標採三階段開標，計有 4 家廠商參與投標，經投資計畫書評選作業，選出 3 家廠商為計畫合格投標人。

產業局今天上午辦理開啟價格標作業，由仁寶電腦與康舒科技以合作聯盟共同投標) ，以投標權利金約 81.99 億元得標，相較權利金底價 45.25 億元，溢價率達 81.2%。

台北市政府產業局指出，本案地上權存續期間 50 年，預估未來得標廠商投資金額逾 260 億元，今年底前將完成簽約。

台北北士科園區。(圖：信義全球資產提供)

產業局表示，除今天決標之 91 地號 (T16 街廓) 外，88 地號 (T17 街廓) 及 93 地號 (T18 街廓) 先前已由新光人壽得標，並在 11 月 12 日完成簽約；總計三件設定地上權案三塊基地面積達 8.38 公頃，權利金總價合計高達 126 億元。

產業局表示，北士科園區周邊擁有全台灣最密集的醫療產學資源，並有資通訊大廠總部設立，以「智慧跨域園區」為發展定位，引入高端技術相關產業；透過三處市有土地設定地上權方式開發，引進民間資金與資源投入，作為北士科園區產業示範基地，吸引旗艦企業進駐，期成就結合河岸居住、就業、文化、休閒及生態節能之優質生活環境及嶄新智慧園區，持續驅動城市產業發展，打造北投士林科技園區成為臺北下一個產業引擎。