交部明年底前釋64件招商案 商機1810億元創歷年最高

交通部今 (8) 日舉辦招商大會，至 2022 年底前，將釋出 64 件，商機達 1810 億元，創歷年最高紀錄，內容涵蓋高鐵車站周邊土地開發、國際級休閒遊憩設施、港埠周邊開發案等，其中 6 案為最大亮點，包括中壢火車站土地開發案 105 億元、高鐵桃園站特定區開發案 200 億元，可望挹注明年經濟成長表現。

交通部長王國材致詞時表示，為振興疫後經濟，提昇交通服務品質，在本次招商大會中，精選多元案源，持續釋出到明年底前可供業界投資的商案，自軌道、港埠、觀光及航空類別等，內容十分豐富多樣，共吸引近 300 位國、內外業者參與。

王國材說明，軌道類方面，有中壢車站特定區事業發展用地開發經營案等 9 案；港埠類包括高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫 A6 區場地等 12 案；觀光類則為屏東大鵬灣風景特定區遊三區興建營運移轉案；公路類計有國道 1 號新營服務區營運移轉案等 3 案，另加上重大交通工程採購 39 案，綜計達 64 案，總金額 1810 億元，創下歷年之最。

王國材強調，除了可加速交通建設及服務外，相信必能振興疫後經濟，帶動 GDP 增長。

招商大會現場也精選 6 個亮點商案做簡報，分別為台鐵局的中壢火車站站區土地開發招商案 105 億元、鐵道局的高速鐵路新竹車站特定區車站專用區 (二) 開發經營案 90 億元與高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案 200 億元。

此外，港務公司基隆港旅運複合商業大樓招商案 104.6 億元、台北港物流倉儲區第二 - 1 期倉 2-1 後線土地招商案 13.5 億元與台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案 120 億元。

交通部指出，會場上除了設置投資招商案的 11 個攤位外，中華電也於會場設攤，為 5G 的應用展出智慧交控及車聯網應用系統，為自駕車提供因應不同駕駛狀況的控制系統，成為會場上熱門話題。