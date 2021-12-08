廷鑫11月營收2.37億元維持高檔 訂單能見度高

鋁合金大廠廷鑫 (2358-TW) 今 (8) 日公告 11 月營收 2.37 億元，月增 3.77%，年增 40.41％；前 11 月營收 21.4 億元，年增 40.77％，廷鑫受惠鋁合金與皮件業務雙成長，營收維持高檔水位。

廷鑫主管表示，客戶需求強勁，兩大業務訂單能見度均達明年第二季，明年展望正向樂觀。

廷鑫鋁合金業務受惠下游產業，包括自行車、車輛相關、太陽能等需求暢旺，產能持續滿載，因應成本上漲，第四季產品再進行調漲，維持產品毛利率；皮件業務主要市場在美國，需求持續強勁，出貨規模較去年大幅成長。

另外，廷鑫今年小量送樣的鋁合金盤元，也將在明年有較明顯營收與獲利貢獻，新品加入營運，樂觀看待明年業績展望。

廷鑫前三季稅後純益 8332 萬元，創歷史同期新高，年增 9.77 倍，每股純益 0.78 元，在第四季出貨強勁挹注下，法人估全年每股純益可望站上 1 元。

廷鑫也分割皮件事業部門為 100% 子公司，股本 1.029 億元，名稱訂為亞鑫皮件公司，朝 2023 年在台掛牌方向規劃；分割也能達到專業分工效果，並擴大人才培育及組織傳承。

廷鑫 2018 年成立皮件事業部，為國際精品品牌 Levis、Nautica、Calvin Clein、Harley Davidson 代工生產皮革飾品，去年營業額 2.2 億元，隨著美國消費能力復甦，皮件訂單需求轉強，上半年營收成長至 1.93 億元。