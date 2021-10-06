元晶斥10億元啟動屏東廠二期擴建 明年模組產能增5成

元晶 (6443-TW) 今 (6) 日舉辦屏東模組廠第二期擴建工程動土典禮，將斥 10 億元擴充太陽能模組產能，預計明年 9 月完成，模組年產能將由現有 1GW(10 億瓦) 增加 5 成，達到 1.5GW(15 億瓦)。

元晶副總江郅豪表示，大尺寸太陽能電池及模組是近年發展趨勢，為推動國內太陽能電池與模組的製造規格與國際接軌，元晶今年上半年已在新竹廠投資 7.5 億元興建大尺寸電池產線，並開始投產及外銷美國市場。

元晶也預計未來 1 年將進一步投資 10 億元，在屏東廠擴建倉儲設施與模組產線，新模組產線年產能規劃為 500MW(5 億瓦)，為全球最先進與高度自動化模組產線，預計明年第四季開始量產，以生產大尺寸 525 瓦 (M10) 及 700 瓦 (G12) 的高效能模組為主。

江郅豪補充，大尺寸電池及模組除可滿足國內電廠開發商對使用高效模組的殷切需求外，也可有效提高國土使用效率，協助紓解太陽能用地取得困難。

元晶副總廖偉然也指出，今年全球關注焦點除了 COVID-19 外，即為 ESG 三個主軸中的地球環保議題；尤其美中兩國今年分別對減碳議題做出重大決定，包括美國拜登政府今年 2 月重新加入聯合國巴黎氣候協定，並規劃未來 30 年要大幅降低美國的碳排放量，在 2050 年達到碳中和目標。

中國 7 月 16 日全國性碳權交易市場也正式上線，並宣布將在 2030 年達成碳高峰，在 2060 年達到碳中和的目標，碳排放問題儼然成為世界最重要的議題之一。

廖偉然認為，今年台灣太陽光電系統裝置量可望達到 2GW，展望明年，短期材料漲價問題將會緩解，發展太陽光電的環境與社會議題也將逐漸達成共識，樂觀預期明年國內裝置量將接近政府所提 3GW 目標，年增 50%。

國際市場方面，中國目前能耗雙控的問題將進一步確定太陽能在全球未來碳中和進程上扮演重要角色；美國政府除禁止進口太陽能產品使用新疆材料外，並對東南亞的太陽能供應鏈以規避美國關稅為由提起訴訟，因此每年約 20GW 的美國太陽能市場，將提供台廠較佳機會。

元晶強調，面對國內乃至全球太陽能市場轉折的關鍵點，元晶已做好準備，並以今年新竹廠擴充及明年屏東廠的二期擴建，開啟新一輪技術與產能佈局，未來將配合政府政策持續推動國內綠電發展，並重返國際市場。