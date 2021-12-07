台股漲百點收復Omicron失土 三大法人買超18.36億元

Omicron 未如想像中嚴重，市場擔憂降溫，推升美股普遍收漲，但台股今 (7) 日走勢震盪，盤中翻黑摜破 5 日線，航運仍表現強勢，金融與鋼鐵、紡織等傳產也翻多，加上台積電急拉尾盤，帶動指數翻紅上漲 108 點，收在 17796 點，回到 Omicron 疫情引爆跌勢之前的水準，三大法人共計買超 18.36 億元。

加權指數成交值放大至 3742 億元，觀察法人資金變動情形，外資小幅買超 2.6 億元；投信轉為買超 16.58 億元；自營商小賣 0.84 億元。三大法人合計買超 18.36 億元。

台積電今天開高後湧現賣壓翻黑，一度跌至 597 元，但在終場前最後一盤湧入 4930 張大量，推升股價上漲逾 1%，以 607 元全場最高作收；聯電表現後繼無力，終場跌近 1.2%，收 66.5 元；力積電早盤開高，市值一度超車世界，不過，在獲利了結賣壓出籠下，終場下挫逾 3%。

千金股排名又出現洗牌，大立光 11 月營收回神，股價出現反彈態勢，今天逆勢上漲 1.7%，收 2065 元，高價股排名重返第三大；譜瑞 - KY 下挫逾 3%，收 1960 元，排名直接從第三掉到第五；祥碩股價大跌近 6%，收 1900 元，跌至第六名；股王矽力 - KY 也重摔近 5%，力守 4200 元關卡；不過，AES-KY、緯穎、亞德客 - KY、鈊象等高價股仍獲買盤點火。

12 月上旬電視面板跌幅持續收斂，法人看好有利面板雙虎營運，友達、群創及彩晶股價勁揚 3-4%，交投相當熱絡，偏光板廠誠美材同步放量大漲逾 4%。航運股也是多頭指標之一，貨櫃三雄中以萬海漲勢最強勁，終場大漲逾 8%，收 191 元，隨著 Omicron 擔憂降溫，華航、長榮航受激勵大漲超過 6%，買盤積極搶進。