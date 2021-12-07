法國衛生部長：Omicron傳染力恐高於Delta

法國政府 6 日 (週一) 表示，由於 COVID-19 變種病毒株 Omicron 及 Delta 的相關疫情擴大，敦促民眾每週實施 2 到 3 次的居家辦公 (WFH) 。衛生部長維宏 (Olivier Veran) 還警告，新變種病毒株 Omicron 的傳染力，可能高於以往的 Delta 變種病毒株。

維宏宣布自 12 月 10 日起的 4 週期間，將要求舞廳業者歇業，另外從 12 月 15 日起，針對肥胖等屬於高風險族群的 5 到 11 歲幼童進行疫苗接種。目前法國 12 歲以上學童已可接受疫苗接種。

維宏也在記者會上提到，經過數個月後，Omicron 變種病毒株恐將成為歐洲地區的疫情主因，不過法國目前也不會發布宵禁等限制措施。

由於 Delta 變種病毒株肆虐，法國正身陷第五波的疫情當中，而目前該國至少發現 25 例 Omicron 確診。雖然法國有超過 7 成民眾已接種過第 1 劑疫苗，但最近的單日平均確診案例仍超過 4 萬例，是 2021 年 4 月以來最高水準。

據法國當局統計，年齡 20 歲以上且未接受疫苗接種的民眾若不幸感染 COVID-19，陷入重症的可能性是接種過疫苗民眾的 9 倍之多。