回不去了！Salesforce執行長：疫情過後 公司一半人力仍會居家辦公

人力資源網公司 Salesforce(CRM-US) 執行長 Marc Benioff 週一表示，他預期新冠疫情過後，公司一半以上人力仍將持續居家辦公。

儘管 Salesforce 近年來大筆投資房地產，例如 2018 年在舊金山開設 61 層高的「Salesforce Tower」，但 Benioff 表示，他已經接受回不去疫情前時光的事實，在訪談中他提到，疫情爆發前公司居家辦公人數占比約 20%，但該比率在疫情結束後將介於 50% 至 60%。

Benioff 表示，「過去已逝，我們已經創造了全新的世界，一種新的數位文化，你現在可以看到正在上演。」

與廣泛雲端軟體產業相仿，Salesforce 已強勢度過疫情時期，因為各企業越來越依賴能讓顧客和員工在遠端環境下仍保持工作效率的工具。Salesforce 上一財年營收上升 24% 至 213 億美元，維持住 5 年平均的擴張速度。

Benioff 強調，他公司的項目直接連結全球各地疫情相關的政府組織，例如重建紐約市的疫苗管理系統與足跡追蹤系統，也在日本以及澳洲的維多利亞導入類似的系統。

Benioff 稱公司業務繁忙，有眾多工作要做，無論是商務客戶和公部門客戶都很多，因此業務正積極地推動著。

根據其年度報告，因應辦公室需求縮減，Salesforce 去年認列減損 2.16 億美元是因「退出某些地點房地產租賃業務的決議。」

Salesforce 是美國灣區眾多科技公司出走的其中一家，試圖讓空間利用方式不再侷限於員工，其他志同道合的公司包括 Dropbox (DBX-US)、Uber (UBER-US) 和 Zendesk (ZEN-US) 等。

Benioff 表示，那些空間可以用來舉辦活動、訓練設施，並作為「文化參與中心」，「所有一切造就了新的工作方式。」