〈新股IPO〉Salesforce競品Freshworks強勢上市 大漲32%市值飆破120億美元

企業軟體 Salesforce (CRM-US) 的強勁對手 Freshworks (FRSH-US) 周三 (22 日) 在那斯達克強勢登場，股價飆漲 32%，市值達 122 億美元。

由於企業接受混合工作模式的需求增加，遂使 Freshworks 決意上市籌資擴張版圖。Freshworks 成立於印度清奈，旗下產品可幫助企業進行客戶管理，例如通訊平台和 AI 聊天機器人來幫助客戶營運。

Freshworks 目前為 5 萬多家公司提供服務，客戶包括 Delivery Hero、瑞典支付公司 Klarna 以及思科 (CSCO-US) 等知名企業。

Freshworks 以每股 43.50 美元開盤，高於 IPO 價格每股 36 美元，終場上漲 32.08% 至每股 47.55 美元。

Freshworks 上市受到印度科技界的讚揚，該公司被認為是首家在美國上市的印度 SaaS 企業。Freshworks 早期投資人 Accel 的合夥人 Sameer Gandhi 表示，該公司可能是印度新一代啟蒙企業家。

Freshworks 執行長 Girish Mathrubootham 表示，該公司產品在後疫情時代具相關性，每個企業都希望透過線上數位管道與客戶互動，並讓員工能夠更有效率在家工作。