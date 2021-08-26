〈財報〉Salesforce Q2優 企業需求強勁上調全年財測 盤後漲近2%

Salesforce (CRM-US) 2022 會計年度第二季財報與第三季財測皆優於市場預期，並宣布上調全年財測，顯示企業端正加快 IT 數位轉型支出，且該公司也正透過併購擴大產品組合，盤後股價漲近 2%。

F2022 Q3 和全年財測 (non-GAAP)

Q3 營收： 67.8 億至 67.9 億美元，年增約 25%，Refinitiv 調查預期為 66.6 億美元

Q3 EPS：0.91 至 0.92 美元，Refinitiv 調查預期為 0.82 美元

全年營收： 262 億至 263 億美元，市場共識預期為 260.1 億美元

全年 EPS ： 4.36 至 4.38 美元，市場共識預期為 3.82 美元

針對 Delta 變種病毒侵襲，Salesforce 執行長 Marc Benioff 周三 (25 日) 在電話會議中表示，該病毒不會有負面影響，反而會加速公司成長，而且 Delta 病毒可能不會是最後一個變種的病毒，這樣的生活將會持續下去。

Salesforce 第二季已完成對 Slack 的 277 億美元收購案。並針對投資銀行推出金融服務雲端產品，未來還將發佈 Work.com 軟體以提高員工福祉。

Q2(7/31 止) 財報數據 (non-GAAP)

營收： 63.4 億美元，Refinitiv 調查預期為 62.4 億美元

稀釋後 EPS ： 1.48 美元，Refinitiv 調查預期為 0.92 美元

營益率： 20.4%

淨利：5.35 億美元，年減 79% (去年同期獲得 20 億美元一次性分離稅款)

執行長 Benioff 表示，由於全球企業、政府不斷加速數位化轉型，Salesforce 已連續五季實現優異的業績，公司的銷售、服務、行銷、平台、Tableau、MuleSoft 和 Slack 都是價值超過數十億美元的產品。

Salesforce 第二季營收 63.4 億美元，年增 23%。財務長 Amy Weaver 說，第二季表現超出公司原先預期，再度實現創紀錄表現，整個產品組合都有強勁需求。

第二季訂閱和支援方案為 59.1 億美元，年增 22%；專業服務和其他營收為 4.3 億美元，年增 37%

其中，平台與其他部門 (含 MuleSoft、Tableau) 營收占 18.8 億美元，年增 24%；服務雲端占 16 億美元，年增 23%。公司核心的雲端產品占 14.8 億美元，年增 15%。