台郡新廠Q3投產、美系客戶產品出貨 業績加速爆發

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 4、5 月單月營收都維持在 23.9 億元之上，且主要客戶第二季平板、NB 等電腦相關訂單都依原訂數量提貨，第二季營收可望優於第一季；同時，高雄和發新廠投入量產，加上美系客戶 7 月起大量出貨，台郡第三季業績表現可望再較第二季成長。

台郡 2021 年應用於 5G 毫米波液晶高分子材料 (LCP) 軟板天線將大量出貨，估包括 MPI 及 LCP 天線產品占整體營收比重，將成長到 25%，推升今年下半年營收、獲利成長。

台郡的液晶高分子材料 (LCP) 軟板天線，主要在高雄和發新廠生產，目前上游材料分兩大系統供貨，不受原物料短缺影響，而和發新廠將在 7 月起量產，有助推升高加值產品出貨量，推升營收及獲利。

台郡 2020 年營收 298.98 億元，其中 MPI 及 LCP 軟板天線產品占整體營收接近 20%，今年軟板天線的出貨應用由穿戴裝置擴散到電腦、手機等裝置，預估 MPI 及 LCP 天線產品占營收比重，將攀升到 25%。

此外，就美系主要客戶提貨時程來看，台系供應鏈廠商均指出，今年大量出貨時程與前年相同，7 月中旬起敲定生產版本後大量出貨，不會像去年受疫情干擾延後出貨的狀況出現。

台郡目前仍處傳統淡季，財務長熊雅士強調，目前出貨產品以舊料號為主，同時一併進行年度新產品應用開發前置工作，至於電腦相關的筆記型電腦、平板等應用，則依接單出貨，沒有看到長短料而影響出貨等狀況。

台郡 2021 年第一季稅後純益 5.17 億元，季減 64.8%，年增 40.6%，每股純益為 1.45 元，以應用產品別來看，台郡第一季通訊產品占營收比重約 54%，電腦相關約 35%，消費性產品約 11%。