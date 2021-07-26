台郡新加入蘋果TWS耳機供應鏈行列

蘋果 (AAPL-US) 推出 Beats Studio Buds 真無線降噪入耳式耳機，通吃 iPhone 與安卓系統兩大平台，下半年將進一步推出 AirPods 新系列產品，由於蘋果對產品設計改變用軟板取代軟硬結合板，台郡 (6269-TW) 首次打進蘋果 TWS 供應鏈。

蘋果近期也開始對 TWS 供應鏈拉貨，除台郡外，華通 (2313-TW) 也是拉貨對象，不過，華通原為蘋果 TWS 供應鏈軟硬結合板供應商，此次只是供貨項目改變。

台郡第一季稅後純益 5.17 億元，季減 64.8%，年增 40.6%，每股純益為 1.45 元，以應用產品別來看，台郡第一季通訊產品占營收比重約 54%，電腦相關約 35%，消費電子產品約 11%。在 TWS 產品項目加入之後將在消費電子產品。

法人看好，台郡未來幾個月將出貨 LCP(液晶材料軟板) 產品，帶動台郡營運結構性成長，美系外資最新出具報告也指出，軟板廠台郡營收成長動力將延續至下半年，加上毛利率將恢復成長，將台郡目標價由原先 166 元調高至 175 元，重申「加碼」評等。

美系外資強調，台郡生產 LCP (5G 連接的關鍵材料) 新廠下半年增產，將帶動營收和毛利率提升，也看好台郡明年在 LCP 將取得更多訂單，還有 LCP 未來應用機會更多，將是台郡長期價值重估的催化劑。

台郡的 LCP 軟板天線，主要在高雄和發新廠生產，目前上游材料分兩大系統供貨，不受原物料短缺影響。