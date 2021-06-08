軟板廠5月營收兩樣情 台郡與臻鼎創同期新高 嘉聯益走弱

軟板廠陸續公布 2021 年 5 月營收，包括臻鼎 - KY(4958-TW)、台郡 (6269-TW) 都創歷年同期新高，不過嘉聯益 (6153-TW) 今 (8) 日公布 5 月營收，下滑到 9.3 億元，創 14 個月來新低，主要是受客戶端關鍵零組件缺料，不過嘉聯益對下半年接單仍維持正面看法。

嘉聯益 5 月營收 9.3 億元，月減 20.81%，年減 26.75%，累計前 5 月營收 60.66 億元，年增 12.93%。

嘉聯益主管指出，5 月下滑，是因客戶端受到關鍵零組件缺料，造成拉貨放慢，目前除配合客戶端新訂單，積極準備下半年量產出貨外，主力客戶的新開發設計產品，也在配合開發中，因此，對下半年接單仍然維持正面看法。

臻鼎 - KY 5 月營收則達 99.33 億元，創歷年同期新高，月增 4.02%、年增 22.71%，累計前 5 月營收達 466.56 億元、年增 31.81％。

台郡 5 月營收為 23.99 億元，創歷年同期新高，月增 0.32%、年增 7.08％，累計 2021 前 5 月營收 119.21 億元、年增 31.65％。

臻鼎 - KY 第二季主要動能來自筆電、平板、穿戴等，以及其他非手機產品亦有動能挹注，同時主力美系客戶推出 Mini LED 新產品，帶出另一股新動能，預期第二季相較第一季持平。

臻鼎 - KY 目前為全球最大 PCB 廠，也是蘋果供應鏈，去年以來積極展開包括在中國大陸、台灣、印度等新投資計畫，預計 2023 年投產，包括取得在深圳的新投資 ABF、BT 載板廠、台灣南科軟板廠、及在印度總投資金額 34 億元的 SMT 廠，預計今年資本支出將突破 250 億元。