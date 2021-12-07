〈台股盤前〉上檔賣壓不小 量縮跌價短線高檔震盪

台股昨日開低走高，下跌測試月線支撐後，買盤湧入拉抬，終場仍量縮走跌；台股近期相較全球股市明顯抗跌，隨著熱錢湧入，美股漲多跌少，指數短線將偏高檔震盪整理走勢。

法人認為，儘管高檔解套及獲利了結賣壓不輕，所幸市場對新變種病毒反應鈍化，加上作帳行情吸引資金進場，台股仍有機會挑戰萬八關卡。

美股方面，NVIDIA 拖累費半收黑，費半小跌 4.5 點或 0.12 %；道瓊回彈近 650 點，創 3 月初來的最佳單日漲幅，上漲 1.87%；那指上漲 139.68 點或 0.93%；標普上漲 53.24 點或 1.17%。

市場消息方面，台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀表示，英特爾 (INTC-US) 執行長基辛格近來一直講台積電壞話，是因台積電是英特爾的最大競爭對手，並認為基辛格只剩 5 年就要退休，恐無法在時間內帶領英特爾重回盛況。

力積電 (6770-TW) 董事長黃崇仁表示，力積電股票絕對不會變成壁紙，且很快就會變成全球第五大晶圓代工廠，並看好未來十年台灣半導體製造業會持續領先。

台塑四寶展望明年第一季，由於適逢農曆春節，台塑、台化均認為營收將較今年第四季衰退，僅南亞有機會持平本季高檔水準；台塑看好農曆春節後，需求可望回溫，台化則相對保守，認為受供應鏈不順、新變種病毒等因素影響，將影響市場需求。

大同公司在大股東王光祥等新團隊入主後，旗下尚志資產資產活化腳步加速推動，土城舊廠開發「大同莊園」三期 12 月下旬將公開銷售，啟動新大同千億資產活化的第一步，中和捷運萬大線連城錦和站聯開案積極規劃中，二大案合計 360 億元總銷，可望有 200 億元的潛在利益。