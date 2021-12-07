台積電甩尾助攻、金融傳產齊揚 台股翻紅漲108點收17796點

台股今 (7) 日走勢震盪，聯發科、聯電等電子權值股遇壓，但航運股持續獲多頭青睞，金融、傳產齊揚，加上台積電尾盤急拉，帶動指數翻紅，終場上漲 108.71 點，收在 17796.92 點，站穩 5 日線之上，成交值 3742.93 億元。

櫃買指數終場下跌 0.2 點或 0.09%，收在 227.87 點，成交值 914.54 億元，上市櫃成交值合計 4657.47 億元。

台積電今天開高後湧現賣壓翻黑，一度跌至 597 元，終場低接買盤進場帶動下，以 607 元全場最高作收，漲幅 1.17%；聯電股價後繼無力，終場下跌近 1.2%，收 66.5 元；聯發科跌近 2%，終場收 1065 元；股王矽力 - KY 重挫近 5%，其他包括國巨、日月光投控、瑞昱、研華等電子股都賣壓沉重。

12 月上旬電視面板跌幅持續收斂，32、43 吋中小尺寸價格更持平上月底，外資看好報價將觸底，有利面板雙虎營運，友達、群創及彩晶今天股價勁揚 3-4%，交投相當熱絡，偏光板廠誠美材同步放量大漲逾 4%，驅動 IC 股聯詠、敦泰、天鈺、矽創均吸引資金進駐，在盤上表現。

航運股仍為多頭指標，貨櫃三雄中以萬海漲勢最強勁，盤中一度衝上 193 元，終場大漲逾 8%，收 191 元，長榮、陽明尾盤漲幅收斂；由於 Omicron 確診以輕症為主，市場疑慮降溫，帶動國際航空股走強，華航、長榮航今天同步大漲超過 6%，買盤積極追捧。

金控雙雄午盤後漲幅逐漸放大，終場上漲逾 1%，中信金更大漲逾 2%，兆豐金、台新金、上海商銀等也表現強勢。中鋼領軍鋼鐵股走強，上漲逾 1%，中鴻、威致大漲逾半根停板，東鋼、春源、燁輝、大成鋼、海光、新光鋼、彰源等漲勢都相當凌厲。