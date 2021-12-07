閎暉新總座：兩大產品看增 明年轉型重要的一年

閎暉 (3311-TW) 今 (7) 日召開法說會，展望明年，新任總經理徐幼珍表示，明年是產品轉型重要的一年，車用訂單穩定增長，智能鎖與穿戴裝置受惠新、舊客戶拉貨動能轉強，加上投入多項產品研發案，兩大產品線都將成長。

車用零組件方面，徐幼珍指出，旗下產品主要出貨給 Tier 1 客戶，再間接打入歐、美、日等車廠，訂單穩定成長，短期看不到較大風險，惟供應鏈、IC 缺料、運輸等狀況可能影響出貨。

閎暉也積極發展車用內裝玻璃、機構件等新技術，因應近年環保意識抬頭、節能減碳浪潮，開發出環保製程的新材料，且客戶採用意願高，目前正在進行認證，預計需花 1-3 年的時間。

閎暉機構整合元件產品，包括穿戴裝置、智能鎖模組、網通光學機構零組件、遊戲機與手機按鍵，其中穿戴裝置與智能鎖模組受惠舊客戶產品滲透率提升，以及新客戶加入，明年成長性可期。

產能方面，徐幼珍指出，因應機構整合元件拉貨動能轉強，規劃淡水廠新增產線；馬來西亞廠今年則在既有廠區附近購置新土地，不過尚未規劃廠區規模。

閎暉轉型有成，今年前三季順利轉盈，稅後純益 4145 萬元，每股純益 0.63 元，財務長陳韋齡表示，公司帳上現金充裕，且睽違 6 年開始獲利，明年有機會配息，不過仍需董事會、股東會通過。

閎暉前三季營收比重方面，汽車零組件占 56.9%、機構整合元件占 43.1%，徐幼珍預期，明年兩大產品線同步成長下，產品組合差別不大。

閎暉 11 月營收 1.68 億元，月增 5.21%、年減 12.73%；前 11 月營收 16.58 億元，年增 6.88%。