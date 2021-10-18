致伸Q4缺料有望緩解 營收拚200億元站兩年新高

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 前三季受缺料影響，部分訂單遞延至第四季，不過聲學產品拉貨強勁，隨著缺料狀況獲得緩解，本季營收挑戰 200 億元，優於第三季與去年同期，可望寫下兩年來單季新高。

致伸下半年主要出貨智慧音箱等聲學產品，但面臨半導體缺料最大瓶頸，第三季部分訂單遞延至第四季交貨，預期在主要客戶持續追料下，第四季零組件供給緊縮狀況有機會緩解，單季營收有望季增雙位數，將寫今年新高。

獲利方面，由於消費性電子出貨比重高，加上原物料成本墊高，第四季毛利率將小幅下跌，不過營利率有望維持 4% 以上水準，另外，去年第四季業外認列轉投資汽車電子廠 Belfast 評價減損 2.8 億元，今年評價減損初估約 1.4 億元，整體第四季獲利仍會優於去年。

致伸指出，由於調整視覺影像產品線，毛利率大幅改善，看好下半年毛利率與營利率較上半年提升，獲利有望超越上半年的每股純益 2.5 元，全年維持超越 2019 年 4.8 元新高目標。

展望明年，致伸表示，居家辦公帶動電腦周邊和電競相關產品，需求已不如過去，將呈現下降趨勢，因此積極往車用、IOT、智慧家庭等新事業布局，尤其車用除了既有美系動車訂單持續擴增外，近期汽車 ADAS 感測相機模組，也與卡車業者洽談合作。

致伸 9 月營收 63.14 億元，月增 6.35%、年減 12.68%；第三季營收 176.69 億元，季增 7.42%、年減 6.54%；累計前 9 月營收 512.76 億元，寫歷史第二高，年增 5.33%。