〈台股盤後〉台積電急拉、航運金融助攻 漲百點收17796點最高

台股今 (7) 日早盤一度受電子權值股走弱拖累，指數由紅翻黑，但隨著午盤後過，買盤進駐台積電等電子權值股，加上航運、金融族群撐盤下，終場大漲 108.71 點或 0.61%，收在今日最高 17796.92 點，成交量則達約 3742.94 億元。

觀察電子權值股表現，台積電午盤過後，在買盤進駐下，終場上漲 7 元，收在 607 元，漲幅達 1.17%，也是台股尾盤急拉關鍵，聯發科、日月光投控跌幅則接近 2%，鴻海同樣相對大盤弱勢，高價股也受賣壓影響，祥碩重挫 5%，股王矽力 - KY、譜瑞 - KY 也跌近半根停板，信驊、力旺、富邦媒、旭隼等跌幅也超過 1%。

盤面上貨櫃海運三雄中，萬海強漲逾 8%，長榮、陽明也在盤上表現，航空雙雄也是資金追捧對象，華航、長榮航漲幅都超過半根停板，同族群遠雄港、四維航、裕民、新興、台驊投控等漲幅也超過 2%。

金融類股方面，中信金、聯邦銀漲幅超過 2%，富邦金、國泰金、新光金、開發金、台新金等漲幅也都超過 1%，也扮演撐盤要角。

隨著 12 月電視面板跌幅持續收斂下，面板雙雄友達、群創開高走高，聯袂中小型面板廠彩晶、凌巨漲幅均超過 3%，上游偏光板廠誠美材同步大漲 4%，而 PMOLED 廠智晶、錸寶也搭上元宇宙熱潮，雙雙攻上漲停價位。

依類股來看，電子族群今日成交比重降至不到 6 成，達約 57.2%，航運族群則在海空運獲買盤簇擁下，成交比重攀上近 3 成，達約 27.8%，金融保險、鋼鐵則各占約 2%。

展望後市，隨著指數再度逼近歷史高檔，將面臨部分解套、獲利了解賣壓，加上變種病毒影響尚無法完全緩解，預期盤勢將維持橫向震盪、緩漲格局，且台灣在經濟基本面佳、年底集團作帳行情挹注下，仍有高點可期。