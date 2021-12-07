〈能源盤後〉Omicron病例似均輕症 中東局勢緊張 原油漲近5% 登1週高點

週一 (6 日) 交易，原油期貨價格收漲近 5%，係因市場對新冠變種病毒 Omicorn 的擔憂放緩。另外，沙烏地阿拉伯針對一些買家調漲原油售價、中東緊張局勢加劇，有助於分散市場對疫情的注意力。

Zaner 週一分析報告指出，「由於一些說法稱 Omicorn 病毒可能不會嚴重危害健康，已激勵原油價格上漲。」

關於 Omicorn 病毒對經濟潛在衝擊的近期報告也提供了樂觀的理由。美國最高醫學顧問佛奇 (Anthony Fauci) 表示，Omicorn 病毒似乎沒有重症病例，這與一些早期研究結果相符，即與其他變種病毒相比，Omicorn 感染者症狀較輕微。

與此同時，《路透社》報導，沙烏地阿拉伯週末將售予亞洲和美國 1 月交割的阿拉伯輕質原油價格調漲至 2 年高點。

ActivTrades 高階分析師 Ricardo Evangelista 每日研究報告寫道，「市場預期新的一年需求仍將保持高位，而全球最大產油國沙烏地阿拉伯便在此時調漲售予亞洲和美國的原油價格。再加上報導稱伊朗和美國之間的談判陷入僵局，這些消息支撐原油價格上漲。」

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.23 美元或 4.9%，收每桶 69.49 美元，收在 1 週高點，且電子盤交易中，近月 WTI 價格已登上 70 美元以上。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.20 美元或 4.6%，收每桶 73.80 美元，收在 11 月 29 日以來最高點，

上週 WTI 原油價格收低 2.8%、Brent 原油價格收低 2.4%，且均為連續第六週下跌，為 2018 年以降最長跌勢。

中東局勢緊張

中東局勢緊張可能也是週一油價上漲的動力。據《耶路撒冷郵報》報導，沙國官媒報導，有一枚彈道導彈週一朝沙國首都利雅得發射。

價格期貨集團市場分析師 Phil Flynn 表示：「地緣政治風險上升，加劇了石油漲勢，新聞稱沙國攔截了該枚導彈，且近期有報導稱俄國在其與烏克蘭的邊界沿線部署了軍隊，增加了軍事入侵的可能性。」

「但總而言之，市場逐漸感受到，最糟糕的一切可隨著病毒解除而結束，因此更加樂觀認為，先前的拋售太過頭了。」

OPEC + 穩紮穩打振奮市場

Evangelista 表示，儘管 Omicron 病毒造成需求的不確定性，上週 OPEC + 仍決議 1 月維持現行增產計畫，在這樣的背景下迎來週一的油價漲勢。

由於 OPEC + 上週四決定展延當前生產政策，1 月仍將總生產量增產 40 萬桶 / 日，且同時決定不休會，以便在需要時進一步改變政策，這令原油價格得以走穩。

「然而，今日的上漲不應該解讀為價格開始走漲，因為 Omicron 病毒對經濟的衝擊仍具不確定性，將縮限進一步上漲空間。」

其他能源商品交易

1 月交割的汽油期貨價格上漲 4.6%，收近每加侖 2.043 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.5%，收每加侖 2.171 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 11.5%，收每百萬 Btu 3.657 美元，上週近月價格跌近 25%，且上週五觸及 8 月 25 日以來最低收盤價。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski​ 表示，「天然氣期貨仍極度波動，且受到天氣的驅動。」

Schneider Electric 大宗商品分析師 Christin Redmond 表示：「天然氣暴跌的主因一直是因為 12 月的天氣前景溫和，NOAA 預期，除了西部沿海地區，全美其他地區的氣溫將較正常溫暖，一路到 12 月 19 日。NOAA 上週五更新了 3 至 4 週的天氣前景預測，但結果相差無幾。」

「這整個月用以取暖的天然氣需求可能會下降，這會讓天然氣庫存上升。」Redmond 說。