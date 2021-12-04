〈能源盤後〉Omicron引市場動盪 原油價格連跌6週

原油期貨週五（3 日）收盤漲跌互現，不過由於新冠變種病毒 Omicron 的出現威脅能源需求的前景，WTI 與布蘭特原油期貨價格連六週下跌，創下三年來最長的連續跌幅。

與此同時，天然氣期貨盤中上漲，但因為美國天氣暖和的預測使需求黯淡，本週下跌近 25%。

DTN 市場分析師 Troy Vincent 表示，原油在測試過去一年一直保持的主要技術支撐位後，雖然週五價格下跌，但週四開始穩定收於盤中低點上方。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 24 美分或 0.4%，收每桶 66.26 美元，盤中一度觸及每桶 69.22 美元的高點，本週累計下跌 2.8%。

2 月交割的布蘭特原油期貨價格上漲 21 美分或 0.3%，收每桶 69.88 美元，本週累計下跌 2.4%。

根據道瓊市場數據，WTI 與布蘭特原油期貨已連續六週下跌，為自 2018 年 11 月以來連續下跌時間最長的一次。

Vincent 說，布蘭特原油期貨正在放棄牛市的趨勢，這一趨勢在 2021 年的所有重大拋售中都起到支撐作用，預料在下週初，低於 69 美元的收盤價格將迅速替 65 美元關卡打開大門，並最終有可能回到每桶 50 美元價格。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）週四決議，明年 1 月將維持現行日產量每月遞增 40 萬桶的計畫，同時也埋下伏筆表示產量策略會議仍會繼續繼行，若市場出現重大變動，便再度開會決定策略。

價格期貨集團分析師 Phil Flynn 在報告中表示，這一舉動讓交易員們大吃一驚，在最初的拋售後，交易員們意識到，如果 OPEC 提高產量，可穩住市場一直以來對變種病毒 Omicron 影響的擔憂，因此不用太擔心油價會進一步下跌。

不過 DTN 的 Vincent 表示，雖然 OPEC + 將密切關注事態發展，並且做好準備在狀況發生時重新召開會議，但這只是說明當前市場對病毒影響的不確定性，現在下結論還為時過早。

與此同時，最近一份報告稱，沙國可能在 1 月上調亞洲阿拉伯輕質原油（Arab Light crude）價格，不僅提振原油價格的看漲行情，也意味著沙國認為原油需求仍保持健康。

不過，對變種病毒 Omicron 與近期需求的擔憂預料將繼續拖累市場，因為交易員相當關注目前的經濟活動與原油需求前景。

美國勞工部週五公布的 11 月非農報告就業人數僅新增 21 萬人，遠低於市場預期，凸顯勞力短缺仍是推垮經濟復甦的事實，進而帶動油價上漲。此外，美國失業率從 4.6% 下滑至 4.2%，幾乎回到疫情爆發前水準。

其他能源商品交易

1 月交割的汽油期貨價格下跌近 0.8%，收近每加侖 1.953 美元，本週累計下跌 1.4%。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 1.953 美元，本週累計下跌 1.4%。

1 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.9%，收每百萬 Btu4.132 美元，本週累計下跌近 25%。

DTN 的 Vincent 說：「在一個天氣壓倒一切的市場中，美國的天然氣價格本週下跌，因為天氣預報強調美國各地回暖情形將持續至 12 月中旬，與此同時國內的天然氣產量也正在上升。」