〈能源盤後〉Omicron病毒威脅可能不大 WTI原油2週來首次收登70美元之上

週二 (7 日) 交易，原油期貨價格上漲，WTI 原油價格約莫 2 週來首次收登在每桶 70 美元之上，係因市場對於 Omicron 病毒將削減冬季需求的擔憂有所緩解。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示：「交易者認為，Omicron 病毒的威脅不大，並預期全球經濟成長只會受到輕微影響。」

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.56 美元或 3.7%，收每桶 72.05 美元。

最近月 WTI 週二收在 11 月 24 日以來最高點，當日為 Omicron 病毒消息出現，導致股市和大宗商品市場重挫的前一日。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.36 美元或 3.2%，收每桶 75.44 美元，為連續第四日收高，且為 11 月 25 日以來最高收盤價。

除了對 Omicron 病毒的恐懼緩解以外，這波原油漲勢背後還有幾個助長因素，包括伊朗和其他西方國家的核子協議談判陷入僵局，降低了伊朗原油返回市場的可能性。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，石油需求前景「已恢復樂觀，而隨著經濟自 2020 年的低谷爬升回來，石油供應依舊緊繃。」

Aslam 指出，沙烏地阿拉伯對美國和亞洲調漲原油售價的決定，以及 OPEC+ 1 月仍延續其增產 40 萬桶 / 日的計畫，這些行動支撐其「石油需求前景更強勁」的主張。

此外，11 月份中國進口較去年同期增長 31.7%，出口年率增長 22%。數據顯示，11 月中國 (全球最大石油進口國) 的石油進口量增長 14.3% 至 1017 萬桶 / 日，自前一個月的 890 萬桶 / 日升上來，但仍低於去年同期的 1104 萬桶 / 日。

能源資訊署 (EIA) 週三將公布美國石油庫存報告。美國石油協會 (API) 週二公布，上週美國原油庫存減少 310 萬桶、汽油庫存增加 370 萬桶、蒸餾油庫存增加 120 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (12/3 止) 美國原油庫存下降 120 萬桶、汽油供應量增加 140 萬桶、蒸餾油供應量增加 90 萬桶。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 2.8%，收近每加侖 2.10 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.5%，收每加侖 2.225 美元。

EIA 週二公布月報，調降對 2021 年和 2022 年 WTI 原油和 Brent 原油價格的預期。EIA 目前預期今年 WTI 原油均價在每桶 67.87 美元，較 11 月時的估值下降 1.7%。Brent 原油今年均價預期在每桶 70.60 美元，較上個月估值下降 1.4%。

EIA 也調降 2022 年的油價預期，WTI 原油價格預期下降 2.7% 至每桶 66.42 美元、Brent 原油價格預期下降 2.6% 至 70.05 美元。

EIA 代理署長 Steve Nalley 聲明表示：「對整個能源產業來說，這是非常複雜的環境，隨著我們越來越了解 Omicron 變種病毒對石油需求和廣泛經濟的影響狀況，我們對石油和其他能源價格、消費和產量的預期都可能大幅改變。」

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