台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日  迄 12/06
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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2748   雲品        12/08  上市增資    12/02-12/06      1275   34.00     34.00  元大       01   12/07    106700
3520   華盈        12/08  上櫃增資    12/02-12/06      1700   12.80     12.80  統一       01   12/07     17967
8927   北基        12/08  上櫃增資    12/02-12/06      3400   25.00     25.00  合庫       01   12/07    154993
3605   宏致        12/13  上市增資    12/07-12/09      1020   40.00     40.00  元大       01   12/10
6535   順藥        12/14  上櫃增資    12/08-12/10       935   30.00     30.00  元富       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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