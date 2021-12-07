實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 12/07 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2748 雲品 12/08 上市增資 12/02-12/06 1275 34.00 34.00 元大 01 12/07 173277 3520 華盈 12/08 上櫃增資 12/02-12/06 1700 12.80 12.80 統一 01 12/07 43245 8927 北基 12/08 上櫃增資 12/02-12/06 3400 25.00 25.00 合庫 01 12/07 244329 3605 宏致 12/13 上市增資 12/07-12/09 1020 40.00 40.00 元大 01 12/10 6535 順藥 12/14 上櫃增資 12/08-12/10 935 30.00 30.00 元富 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。