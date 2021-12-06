閎康11月營收3.07億元創次高 今年尾牙最大獎加碼2部汽車

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (6) 日公布 11 月營收 3.07 億元，月增 13.97%，年增 16.74%，累積前 11 月營收 30.22 億元，年增 10.02%；受惠第三代半導體及先進製程的 MA(材料分析)訂單滿載，閎康 11 月營收創下歷史次高。

閎康指出，由於今年前三季獲利已超過去年全年，公司為體恤同仁辛勞，今年尾牙加碼最大獎汽車共 2 部，最小獎提高至 6000 元，另外每人每年再加碼 25000 元旅遊補助，與同仁共享公司獲利成果。

閎康表示，原子級高倍率穿透式電子顯微鏡 (TEM) 影像解析度達 0.1 奈米原子等級，為觀察樣品精細結構最有力的成像設備，由於第三代半導體及先進製程研發，關鍵來自材料特性掌握度優劣，使 TEM 設備目前在市場呈現供不應求。

閎康年初即看準第三代半導體及先進製程趨勢超前部署，機台已陸續到位，加上客戶訂單持續增溫，整體產能相當緊張，也帶動營收穩健成長，為因應市場需求，公司將持續添購 TEM 機台，增添營運動能。

閎康已獲經濟部審核通過申請根留臺灣投資行動方案，計劃加碼投資 8 億元，在竹科、竹北、南科等地共 7 處實驗室導入高階儀器設備，提供臺灣半導體業下世代先進製程專業分析服務，預期未來將維持高資本支出，滿足更具時效性的支援。