車用晶片短缺舒緩 智伸科11月營收7.7億元 寫8個月新高

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 今 (6) 日公布 11 月合併營收 7.76 億元，月增 9.12%，年增 6.62%，回升至 8 個月以來高點，智伸科指出，汽車晶片短缺的影響逐漸舒緩，汽車事業營運可望撥雲見日。

智伸科累計前 11 月合併營收 81.09 億元，年增 24.5%，已確定全年寫下營收新高。

智伸科指出，汽車晶片短缺的影響逐漸舒緩，全球車廠的減產規模也在遞減，主要客戶對旗下缸內直噴引擎 (GDI)、傳動系統 AT/CVT/DCT 系統相關關鍵零組件的拉貨力道增溫。

智伸科旗下電子事業部出貨也暢旺，醫療事業部也逐漸擺脫缺料陰霾。

進入第四季後，智伸科表示，車廠回補庫存訂單需求轉強，而先前受到疫情影響排擠的微創手術、腦科和外科等遞延訂單，目前已順利取得充足原物料，出貨力道提升，各大事業體營運規模將持續放大。

展望後市，智伸科提到，據 Bloomberg NEF 研究報告預估，至 2025 年電動車將占美國、歐盟和中國等市場的新車銷量 20-30%，可見電動車已成為車廠開發主流，目前來自電動車相關營收占比逐季提高中，將持續與多家 Tier1 大廠共同開發相關關鍵零組件。