我11月外匯存底5473億美元續創高 匯市供需大致平衡

我國11月外匯存底續創高。(鉅亨網資料照)
我國11月外匯存底續創高。(鉅亨網資料照)

台灣央行今 (5) 日公布我國 11 月底外匯存底為 5473.32 億美元，較上月底續增 6.31 億美元，改寫單月新高，央行外匯局局長蔡烱民指出，11 月外資盈餘匯出約 60 億美元，但由於外資仍匯入 61 億美元，最終外資僅淨匯出 4.37 億美元，台北外匯市場供需大致平衡。

蔡烱民表示，14 月外資盈餘匯出約 60 億美元，不過，也有不少現金匯入，截至 11 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 7182 億美元，月增 195 億美元，約當外匯存底 131%，較上月上揚 3 個百分點。

央行統計，11 月由於美元指數走升 2%，使歐元貶值 3.22%，澳幣貶值 5.3%，英鎊貶值 3.43%，加幣 3.3%，而日圓小貶 0.06%，至於新台幣因匯市供需平衡，變化不大。

觀察各國外匯存底，中國最新統計至 10 月底來到 3.2176 兆美元，月增 170 億美元，日本來到 1.2784 兆美元，月減 65 億美元，瑞士 1.0018 兆美元，月增 74 億美元，俄國為 4616 億美元，月增 56 億美元，而南韓至 11 月來到 4391 億美元，月減 51 億美元，至於印度，至 11 月 26 日外匯存底為 5747 億美元，月減 38 億美元

對於美國聯準會可能加快收緊貨幣政策，蔡烱民提到，依目前市場訊息來看，美國購債結束的確有機會提前到第一季，對資金移動一定會有影響。

蔡烱民不諱言，油價影響我國物價很大，但更大的變數還是資本移動，依過去經驗，只要美國經濟好又啟動升息，對投資人會有一定的吸引力，並推動資金回流美國。

另外，美國財政部匯率在最新發布的報告提到，並無證據顯示台灣匯率政策有「阻礙國際收支有效調節」或「獲取不公平貿易優勢」等情形，蔡烱民說，央行將持續與美方雙邊密切溝通協商，只要匯市供需是平衡的，應該就不會有匯率操作的問題。

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