我11月外匯存底5473億美元續創高 匯市供需大致平衡

台灣央行今 (5) 日公布我國 11 月底外匯存底為 5473.32 億美元，較上月底續增 6.31 億美元，改寫單月新高，央行外匯局局長蔡烱民指出，11 月外資盈餘匯出約 60 億美元，但由於外資仍匯入 61 億美元，最終外資僅淨匯出 4.37 億美元，台北外匯市場供需大致平衡。

蔡烱民表示，14 月外資盈餘匯出約 60 億美元，不過，也有不少現金匯入，截至 11 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 7182 億美元，月增 195 億美元，約當外匯存底 131%，較上月上揚 3 個百分點。

央行統計，11 月由於美元指數走升 2%，使歐元貶值 3.22%，澳幣貶值 5.3%，英鎊貶值 3.43%，加幣 3.3%，而日圓小貶 0.06%，至於新台幣因匯市供需平衡，變化不大。

觀察各國外匯存底，中國最新統計至 10 月底來到 3.2176 兆美元，月增 170 億美元，日本來到 1.2784 兆美元，月減 65 億美元，瑞士 1.0018 兆美元，月增 74 億美元，俄國為 4616 億美元，月增 56 億美元，而南韓至 11 月來到 4391 億美元，月減 51 億美元，至於印度，至 11 月 26 日外匯存底為 5747 億美元，月減 38 億美元。

對於美國聯準會可能加快收緊貨幣政策，蔡烱民提到，依目前市場訊息來看，美國購債結束的確有機會提前到第一季，對資金移動一定會有影響。

蔡烱民不諱言，油價影響我國物價很大，但更大的變數還是資本移動，依過去經驗，只要美國經濟好又啟動升息，對投資人會有一定的吸引力，並推動資金回流美國。

另外，美國財政部匯率在最新發布的報告提到，並無證據顯示台灣匯率政策有「阻礙國際收支有效調節」或「獲取不公平貿易優勢」等情形，蔡烱民說，央行將持續與美方雙邊密切溝通協商，只要匯市供需是平衡的，應該就不會有匯率操作的問題。