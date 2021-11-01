美股持續堅挺 外匯市場日圓疲軟

美國股市維持堅挺走勢，外匯市場中日圓、歐元等貨幣疲軟

上週的股市以及能源市場雖然出現了短期調整，但是依然維持堅挺走勢，外匯市場中日圓、歐元等貨幣疲軟，而澳元、紐元以及美元走強。

【美元指數、S&P500（CFD）、美國公債殖利率（10 年、2 年）、原油（CFD）黃金（CFD）的變化】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】



美國公債殖利率中，短期殖利率雖然延續緩慢上漲走勢，但是中長期殖利率略顯低迷。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】



從最近 5 週的週五的變化也可以看出，短期殖利率處於較高的水平，而長期殖利稍微下跌。

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D 圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注美國 FOMC、非農數據等經濟指標

這週美國的活動較多，有 FOMC 以及非農數據等。

市場預測因為以決定美國貨幣政策的 FOMC 將會收縮寬鬆政策為中心，所以其進展程度，以及有沒有後面加息的相關訊號等將會成為市場焦點。

除了 FOMC 聲明以及美聯儲主席的新聞發佈會以外，美國非農數據以 ISM 經濟指數等重要經濟指標的數據也可能會導致市場對加息時期的猜測加強，所以，需要注意市場有可能會出現過激反應。

【美國非農業部門就業人數的變化】

【美國失業率的變化】

另外，英國與澳大利亞也將會舉辦決定貨幣政策的會議。在交易英鎊與澳元時，需要多加注意發佈前後的波動。

需要關注英國貨幣政策委員會中讚成加息和收縮寬鬆政策的成員人數，以及澳大利亞的 RBA 理事會的聲明中有沒有可能在未來加息的訊號等。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場，除了在週末大幅下跌的歐元以外，日圓、英鎊也比較疲軟，而澳元、紐元、美元相對來說比較強勢。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中也可以看出，依然是資源國家貨幣走強、日圓走弱的趨勢。



【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

點擊查看最新 OANDA 外匯強弱圖

近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

上週的美國股指 CFD，US500 以及 US100 等雖然堅挺，但是 US2000 稍微低迷。

歐洲市場

歐洲股指 CFD 橫向波動的金融產品較多，EU50 與 FRA40 維持堅挺走勢。

亞洲・大洋洲市場

從上週的亞洲、大洋洲的股指 CFD 的走勢來看，JP225 處於橫向調整，HK50 與 INDIA50 等受挫走弱。

主要金融產品的相關性分析

上週的主要美元直盤貨幣對之間雖然可以看到一些相關性，但是與平常相比，整體的相關性降低。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

從美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性來看，雖然整體上可以看到相關性，但是與前一週相比有所降低，日圓的強弱沒有像前一週那樣明確。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的主要貨幣對與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）中，US500 與澳元之間雖然有一些相關性，但是與日圓、歐元以及英鎊之間的相關性較低。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

更多 OANDA 專業分析

本文出處 https://reurl.cc/1o8XNW

分析師專欄 https://bit.ly/2WIvYpf

OANDA 數據中心 https://bit.ly/36cSvNR

OANDA FB 粉絲團 https://bit.ly/2z976xH

此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。